Stát změnil pravidla karantény, povolil otce u porodu

Lidem s nařízenou karanténou kvůli nemoci covid-19 budou její trvání ukončovat praktičtí lékaři až po provedení krevního testu na přítomnost protilátek s negativním výsledkem. Nové opatření ministerstva zdravotnictví začne platit 22. dubna. Od čtvrtka je za přesně daných podmínek znovu povolena přítomnost otce nebo jiných blízkých osob u porodu. V Česku bylo dosud koronavirem nakaženo 6303 lidí, z toho 831 se už vyléčilo a 166 pacientů zemřelo. Ve středu nikdo z nakažených v českých nemocnicích nezemřel.

Senát ve čtvrtek vyzval vládu k efektivnímu, rychlému a transparentnímu využití peněz, které EU uvolnila pro Česko na řešení důsledků epidemie koronaviru. Pořadatelé táborů zase vyzvali kabinet a hygieniky k debatě o podmínkách pro letní akce pro děti.

Laboratoře ve středu provedly 8332 testů, což je nejvíce od začátku testování. Ve středu přibylo 160 nových případů nákazy, což je nižší denní přírůstek než před Velikonocemi, kdy počet testů za den také přesahoval osmitisícovou hranici. Během středy nikdo s nemocí covid-19 nezemřel. Pokud se tento údaj nezmění v dalších dnech, bylo by to poprvé od 23. března, kdy v zemi nebyla žádná oběť s covid-19. Více než 35 procent úmrtí připadá na lidi starší 85 let, třetina pak je ve věkové kategorii 75 až 84 let. Na nemoc nezemřel nikdo mladší 25 let. Nejvíce nakažených i obětí má Praha.

Lék z Japonska

V nemocnicích bylo ke středě s nemocí covid-19 hospitalizováno 418 lidí, jejich počet už několik dní klesá. Ubývá také lidí s těžkým průběhem nemoci, ve středu jich nemocnice registrovaly 75. Jako vyléčení nebo do domácí karantény odešlo z nemocnic 367 lidí. Experimentální japonský lék favipiravir, který bude v Česku testován proti nemoci covid-19, je už na cestě do Česka. Česká republika je mezi 20 státy, kam Japonsko lék dodá.

Lidem s nařízenou karanténou budou její trvání ukončovat praktičtí lékaři až po provedení krevního testu na přítomnost protilátek s negativním výsledkem. Nadále platí, že pro ukončení karantény je nutné, aby uplynulo 14 dní od prvního dne jejího nařízení. Současně lidé nesmí vykazovat příznaky onemocnění covid-19. Karanténa se tak podle ministerstva neukončí někomu, kdo by mohl být bezpříznakovým nosičem nákazy.

O vládních opatřeních proti šíření koronaviru ve čtvrtek jedná Senát. Horní parlamentní komora dopoledne vyzvala vládu k efektivnímu, rychlému a transaparentnímu využití peněz, které Evropská unie mimořádně uvolnila pro Česko na řešení důsledků epidemie koronaviru. Doporučila také, aby vláda upravila pravidla pro přeshraniční pohyb pracovníků se sousedními státy podle pokynů Evropské komise z konce března. Evropská komise koncem března oznámila, že vyčlenila pro Česko na 1,2 miliardy eur (326 miliard korun).

Stížnosti od zástupců pohřebních služeb

Pořadatelé letních táborů tvrdí, že riziko přenosu nákazy covid-19 je na těchto akcích kontrolovatelné. Odeslali proto dopis zástupcům vlády a hlavní hygieny, ve kterém je vyzývají k diskusi o podmínkách pro tábory od července. Vládou představený plán pro uvolňování opatření proti koronaviru je podle nich v případě akcí pro děti nejasný. Nesouhlasí s tím, že by se tábory mohly konat nejdříve od srpna, což naznačil ministr školství Robert Plaga (ANO), nebo aby letos vůbec nebyly. Vládní harmonogram uvolňování opatření proti nákaze počítá s tím, že by se od 8. června mohly konat například sportovní akce až pro 50 lidí a také zotavovací akce pro děti ve věku do 15 let, mezi něž patří třeba školy v přírodě.

Zástupci pohřebních služeb si stěžují na nedostatek informací i ochranných pomůcek. Ministerstvo pro místní rozvoj, kam pohřebnictví spadá, podle nich v posledních týdnech vůbec nekomunikuje. Nejsou jasně nastavená pravidla, jak například nakládat s lidmi, kteří doma zemřeli na covid-19. V době koronavirové pandemie se navíc změnily i pohřby, které jsou nyní hlavně bez obřadů.

Kvůli pandemii koronaviru požádala Vězeňská služba předsedy krajských soudů, aby odsouzení za banální trestné činy nemuseli nastupovat do vězení. Toto opatření má snížit zavlečení nákazy do věznic. U žádného vězně v Česku dosud nebylo onemocnění covid-19 zjištěno, nakazilo se 11 zaměstnanců služby. Generální ředitel Vězeňské služby Petr Dohnal v Radiožurnálu řekl, že do výkonu trestu nastupuje asi 500 odsouzených měsíčně. "Šlo by o odsouzené, kteří mají nezávažnou trestnou činnost, tedy o pachatele banálních trestných činů," uvedl.

I když stát od čtvrtka povolil přítomnost otců u porodu, Liga lidských práv podala za desítku rodičovských párů hromadnou ústavní stížnost proti omezení doprovodu u porodů. Stížnost chce rozšířit a doplnit.