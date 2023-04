Státní maturity letos v květnu čekají 71.766 středoškoláků

Ke státním maturitním zkouškám půjde letos v květnu poprvé 71.766 středoškoláků, tedy o 2,4 procenta víc než loni. Včetně těch, kteří zkoušku opakují, se k jarnímu termínu maturit přihlásilo 77.203 lidí. Jako druhý maturitní předmět si většina vybrala anglický jazyk. Z matematiky chce maturovat 12.686 studentů, zájem o ni meziročně vzrostl o jeden procentní bod na 18 procent přihlášených studentů. Před deseti lety ale skládalo státní maturitu z matematiky zhruba o dvě třetiny lidí více než letos. Vyplývá to z dat Cermatu, které ČTK poskytla jeho mluvčí Jana Patáková. Státní didaktické testy organizované Cermatem budou maturanti psát od 2. do 5. května.

Studium letošních maturantů ovlivnila v minulých třech školních rocích opatření proti epidemii covidu-19 spojená s výukou na dálku. Někteří odborníci na vzdělávání proto upozorňovali, že tak mohli mít studium obtížnější. V letech epidemie byly zkoušky pro maturanty upravené, letos se konají ve standardním režimu.

Oproti českých středoškolákům budou mít letos v českých školách upravenou maturitu váleční uprchlíci z Ukrajiny. Na didaktický test s 25 úlohami z matematiky budou mít místo běžných 135 minut o deset více. K dispozici jim bude rovněž překladový slovník. Ten budou moci využít s Pravidly českého pravopisu i při státní maturitě z českého jazyka a literatury. Na řešení úkolů v tomto testu budou mít 115 minut, tedy o 30 minut víc než ostatní. Mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová už dříve ČTK řekla, že v ČR bude letos poprvé maturovat 430 studentů s ukrajinským státním občanstvím. Loni úřad uvedl, že k 30. září 2022 bylo v maturitních oborech v posledním ročníku 25 studentů s doplňkovou či dočasnou ochranou.

Podle novely zákona z roku 2020 organizuje Cermat jen didaktické testy. Ústní a písemné zkoušky z češtiny a cizích jazyků se přesunuly na úroveň škol. Slohy se mohou konat spolu s praktickými maturitami od 1. dubna, pro ústní je vyhrazené období od 16. května do 10. června. O konkrétním termínu rozhodují ředitelé škol.

Státní maturita je podle zákona povinná z českého jazyka, druhý předmět si studenti vybírají mezi matematikou a cizím jazykem. K testu z češtiny by v květnu mělo jít 71.766 prvomaturantů, což je o přibližně o 1682 víc než loni. Zkoušku z angličtiny si vybralo 57.127 maturantů, tedy téměř 80 procent všech lidí, kteří budou zkoušku poprvé skládat. Z angličtiny tak letos maturuje nejvíc lidí od roku 2011, kdy byly státní maturity zavedeny. Jen stovky studentů se přihlásily ke zkoušce z němčiny a ruštiny, ještě méně jich bude maturovat z francouzštiny a španělštiny.

Obliba maturity z matematiky v uplynulých letech klesala. Nejvíce takzvaných prvomaturantů z ní skládalo zkoušku v roce 2012, a to 40.505. Matematiku si tehdy jako druhý maturitní předmět zvolilo 43,9 procenta přihlášených, letos to je 17,9 procenta. Obvykle se jedná o studenty gymnázií. Letos tvoří gymnazisté zhruba polovinu z těch, kteří ke státnímu testu z matematiky míří. K nepovinné, obtížnější zkoušce z matematiky podle Cermatu půjde 3052 středoškoláků, tedy o 274 víc než před rokem. Podíl přihlášených ale zůstává podobný, tedy kolem čtyř procent všech.

Výsledky maturitních testů se podle vyhlášky z roku 2020 neznámkují, ale hodnotí se procenty a slovy "uspěl" či "neuspěl". Výsledky zkoušek Cermat podle Patákové předá školám do 15. května. Podzimní zkušební období bude od 1. do 10. září a výsledky těchto testů budou do 10. září.