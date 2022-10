Státní zástupkyně chce pro bývalého pražského policistu 30 let vězení

Státní zástupkyně znovu navrhla výjimečný třicetiletý trest vězení pro bývalého pražského policistu, který podle obžaloby zavraždil sousedku v pražských Modřanech a při zahlazování stop založil požár v panelovém domě. Uvedla to po úterním výslechu znalců, kteří se vyjadřovali k tomu, zda byl muž v době činu příčetný. Pro muže zároveň žádá sexuologické i protidrogové léčení v ústavní formě. Soud rozhodne v pátek.

"Mám za prokázané, že pan obžalovaný byl osobou příčetnou," prohlásila v závěrečné řeči u pražského městského soudu státní zástupkyně Ladislava Čarvaš. Rozpoznávací schopnosti měl podle ní muž plně zachované, zatímco jeho ovládací schopnosti byly podstatně snížené kvůli jeho poruše osobnosti, sadomasochismu a zneužívání pervitinu.

"Byl si vědom toho, že pervitin u něj působí jako spouštěč jeho takzvaných temných myšlenek, které se pak snažil zrealizovat ve vztahu k ženám," podotkla. Bestialita činu a četnost bodných a řezných ran, které muž sousedce zasadil, svědčí podle Čarvaš o jeho naprosté neúctě k lidskému životu. "Nedoznal se, činu nelituje, během celého hlavního líčení jsem u něj nezaznamenala jakékoliv náznaky sebereflexe," upozornila. Doplnila, že doživotní trest muži nenavrhla jen proto, že podle znalců ho lze úspěšně podrobit sexuologické léčbě v ústavu.

Muž už si odpykává sedmileté vězení za pokus o těžké ublížení na zdraví prostitutce, za dvojí znásilnění a za loupež. Jméno šestatřicetiletého obžalovaného není možné uvést kvůli ochraně obětí. Podle obžaloby totiž muž znásilnil také vlastní matku, které vyhrožoval smrtí a posílal jí textové zprávy s výrazy "chcípneš" nebo "chci tě zavraždit".

Bývalý policista se po propuštění z bezpečnostního sboru živil jako taxikář. Sousedku napadl v květnu 2019, podle obžaloby "v úmyslu zrealizovat své sexuální násilné představy spočívající zejména ve znásilnění ženy a jejím následném podřezání". Na šestapadesátiletou ženu zaútočil dvěma noži i dalšími nástroji. Její byt následně zapálil. Oheň včas zlikvidovali hasiči, z domu při tom evakuovali 81 obyvatel.

Obžaloba se opírá o posudek, který vypracovali znalci Petr Weiss a Jaroslav Zvěřina. Podle nich je muž sexuální deviant a má výraznou poruchu osobnosti, přičemž pervitin měl při jeho počínání jen podpůrnou roli a muž byl v době napadení sousedky i matky příčetný. Proti tomu se ale postavil další posudek z bohnické psychiatrické léčebny, podle nějž toxická psychóza u muže vymazala jak ovládací, tak rozpoznávací schopnosti. V takovém případě by bylo možné odsoudit pachatele pouze za opilství. To také pražský městský soud původně udělal: muži uložil trest v délce 13 let a čtyř měsíců odnětí svobody, což bylo za opilství a další mužovy trestné činy maximum možného.

Odvolací soud ale následně označil bohnický znalecký posudek za nepřesvědčivý a mužovy nejzávažnější skutky vrátil k novému projednání. Městský soud následně nechal vypracovat revizní posudek v Ústřední vojenské nemocnici. Jeho autoři se víceméně shodli s názorem Weisse a Zvěřiny. Podle jejich závěru je muž sadomasochistou a nelze prokázat, že by v době spáchání vraždy trpěl psychózou. Připomněli, že obžalovaný se před i po napadení sousedky choval zcela racionálně - vytvářel si alibi, na internetu si vyhledával informace k daktyloskopii a požárům a jednomu ze známých dokonce napsal, že někoho zabil a jak.

Obžalovaný muž zásadně odmítá, že by trpěl sexuální deviací. "Znalci naprosto ignorují účinky pervitinu. O sadismu neexistuje žádný důkaz," řekl v úterý u soudu a revizní posudek označil za účelový. Už dříve uvedl, že po požití pervitinu trpíval halucinacemi a bludy a počínal si jako robot.