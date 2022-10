Státní zástupkyně potvrdila konec prověřování omilostněného podnikatele

Prověřování případu podnikatele Pavla Podroužka, kterému prezident Miloš Zeman udělil loni v září milost kvůli jeho vážné nemoci, je u konce. Státní zástupkyně totiž tentokrát přijala závěr policie, která nezjistila, že by byl spáchán trestný čin. V pondělí to sdělil šéf Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 2 Tomáš Svoboda. Kriminalisté prověřovali podezření z podvodu, případně z padělání lékařské zprávy. Podroužek totiž podle médií nadále podnikal, řídil své firmy nebo cestoval.

"Státní zástupkyně už nové usnesení o odložení věci přezkoumala a akceptovala jej," uvedl Svoboda. Policie případ odložila už podruhé, přičemž napoprvé státní zástupkyně toto rozhodnutí letos v červenci zrušila pro nezákonnost a neodůvodněnost a vrátila věc policii k doplnění prověřování o konkrétní úkony.

Olomouckého podnikatele Podroužka kriminalisté vinili ze zkrácení daně se škodou zhruba 9,7 milionu korun. Stíhání ukončila Zemanova milost, abolici spolupodepsal tehdejší premiér Andrej Babiš (ANO). Hrad k milosti uvedl, že muž trpí závažným chronickým onemocněním několika životně důležitých orgánů, a to až na hranici jejich selhávání. Napsal také, že "tato onemocnění jej ve svém souhrnu mohou ohrozit na životě".

Radiožurnál a iROZHLAS.cz následně informovaly, že Podroužek se od roku 2019 dostal do vedení šesti firem a že jednu ze společností nechal zapsat do obchodního rejstříku deset dní poté, co dostal milost. Mluvčí prezidenta k tomu sdělil, že Zeman vycházel ze zdravotních zpráv.

Podroužek uvedl, že milost pro něj byla "obrovské překvapení", žádost podala jeho matka. Hradu žádost postoupilo ministerstvo spravedlnosti. Tehdejší ministryně Marie Benešová (za ANO) v přípisu uvedla, že muž podle zprávy praktické lékařky trpí chronickou nemocí jater a chronickým zánětem slinivky, onemocněním jícnu, chronickým srdečním selháním, chudokrevností, astmatem a úzkostně depresivní poruchou. Zmínila lékařčino stanovisko, podle nějž má pacient závažné a nevyléčitelné onemocnění a prognóza délky jeho života je nepříznivá.