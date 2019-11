Stávka učitelů: příliš mnoho debaklů! Ale co bude dál?

Stávka učitelů, která proběhla 6. listopadu, byla jen první z řady protestů kantorů. Nízké platy a chybějící vize ministra školství povedou k řadě dalších událostí. Vítězem první stávky nebyl nikdo. To se však může s dalšími protesty změnit, píše v komentáři viceprezident spolku Pedagogická komora Janek Wagner.

Středeční stávka učitelů a škol byla kromě jiného i sérií debaklů: nejprve debaklu odborů, které vybraly nevhodný termín po podzimních prázdninách a následných ředitelských volnech, nebyly schopné stávku koordinovat s dalšími organizacemi a vybraly pro stávku zcela malicherný důvod.

Přesun dvou procent zvýšení platů z odměn do tarifů byl poněkud komický. Bez intenzivní nezávislé podpory spolku Pedagogická komora na sociálních sítích a nastolení jeho jasného požadavku na 15procentní zvýšení platů by stávka skončila nejspíše naprostou ostudou. Situaci komentovaly školy v četných nezávislých stanoviscích, vybírám stanovisko učitelů Gymnázia Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči: "Máme výhrady k organizaci stávky tak, jak ji organizuje ČMOS. Většina z nás se dostala do pasti. Když stávkovat nebudeme, budou učitelé zase všem pro smích a vláda bude argumentovat tím, že nejsme jednotní a nestojíme za odbory. Když do stávky půjdeme, dáme tím potvrzení odborům, že s jejich dosavadním vyjednáváním a ignorováním palčivějších systémových problémů ve školství souhlasíme. Správné řešení bohužel neexistuje."

Dalším debaklem byly první reakce ministerstva školství a ministra Roberta Plagy: označit za debakl stávku, při které se zavřelo úplně přes 1200 škol a přes 2500 jich provoz omezilo, může jen člověk vysloveně nesoudný. Podobná byla i reakce premiéra, který opakovaně prohlásil, že učitele nechápe, protože dostávají přidáno více než ostatní státní zaměstnanci. Ministr Plaga ale velmi rychle otočil a již v pátečním rozhovoru pro Právo dokonce stávkujícím poděkoval!

Selhání médií?

Největší debakl byl ale mediální. "Hnojomety" premiérových médií šířily především ministerský výrok o debaklu odborů a premiérovo tlachání o tom, že učitelé nikdy neměli tolik. Bohužel i veřejnoprávní média dávala značný prostor ve zpravodajských vstupech především odpůrcům stávky z řad ředitelů škol či samozvaným expertům ze stáje EDUin. Pokus postavit proti sobě školské odbory a nestávkující školy a experty ale zřejmě nevyšel. Školské odbory mají aktuálně asi jen deset tisíc členů v 2000 školách, přesto bylo zcela uzavřeno přes 1200 škol a částečně přes 2500 škol. Další stovky a tisíce učitelů stávku podpořily. V řadě škol bohužel ředitelé stávkujícím vyhrožovali odejmutím odměn a došlo i k výhrůžkám ředitelům podporujícím stávku ze strany zřizovatelů škol.

Trefně komentoval situaci v médiích ředitel Ondřej Koželuh ve vysvětlujícím dopisu rodičům: "Hodně se toho namluví a navzteká, ale málokdo vlastně nakonec ví, o čem mluví. Je to chyba? Ano, ale ne vaše, protože se k vám dostanou dost rozporuplné a neúplné informace. Především kvůli médiím, která jsou ovládaná několika oligarchy a která se rozhodla učitele zdiskreditovat. Je to kampáááň!"

Vrcholným mediálním debaklem byl článek Tomáše Feřteka na webu RESPEKT, kde uvedl, že "stávku odmítl i jeden ze dvou učitelských spolků". Největší učitelský spolek Pedagogická komora s 2700 členy stávku podpořil, řádově menší Učitelská platforma stávku odmítla, další desítky spolků se nevyjádřily (některé jsou přitom i větší než Učitelská platforma) nebo jako ředitelská Unie CZESHA zaujaly neutrální či mírně podpůrný postoj.

Naštvanost učitelů se zvýšila především kvůli hloupé reakci premiéra a ministra školství, a to bude zřejmě rozhodujícím faktorem i v následném projednávání státního rozpočtu ve Sněmovně. Přesun tří až pěti miliard na platy v resortu školství by mohla být malá úlitba téměř 200 tisícům voličů a potenciálním znovu stávkujícím. Pokud totiž ke zvýšení platů učitelů o 15 procent od ledna 2020 nedojde, můžeme očekávat další stávku, která bude určitě lépe připravena, s lépe formulovanými konsensuálními požadavky, s lépe vybraným termínem, s výrazně větší účastí a s výrazně bolestivějším dopadem na společnost. Protože je třeba si také uvědomit, že každý stávkující učitel má přímý vliv na desítky rodičů nejen v přímém styku, ale v případě uzavření školy i v omezení jejich komfortu.

A i kdyby se jen polovina rodičů obrátila proti vládě...

Janek Wagner je viceprezidentem spolku Pedagogická komora. Ten zastupuje zájmy více než 2700 učitelů a učitelek v Česku, a to napříč jednotlivými stupni škol.