Stezka s obřími kraslicemi na Českobudějovicku má nově čtyři okruhy

Na čtyři okruhy se rozšířila stezka kolem Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku, na níž mohou lidé hledat obří vejce, která váží až 700 kilogramů. Letos jich bude 33, což je o šest více než v minulém roce. ČTK to řekla organizátorka akce Valerie Chromá.

"Nejdelší trasa vede až k Hrdějovicím. Ostatní se většinou točí kolem Hluboké nad Vltavou. Pokud by chtěl někdo všechny trasy zdolat za jeden den, je to možné, ale bylo by to náročnější. Proto na to má každý celý měsíc, kdy budou vystavené kraslice k vidění," řekla ČTK Chromá.

Lidé mohou na trasy vyrazit ode dneška. Smyslem je najít vejce, která jsou podél vyznačené cesty různě schovaná. "Proto trasy každý rok měníme, jinak by si někteří z minulých let mohli místa pamatovat," uvedla Chromá. Dodala, že zájemci se mohou za kraslicemi vydat kdykoliv. Na věku nezáleží. "Trasy jsou vhodné pro všechny kategorie. To znamená třeba i pro malé děti na odrážedle, pro aktivní turisty, kteří chodí s holemi, nebo také pro maminky s kočárkem," řekla.

Stezka s obřími kraslicemi patří do programu s názvem Velikonoce v Hluboké nad Vltavou. Betonová vejce mohou lidé hledat letos podesáté. S nápadem na projekt přišel před lety výtvarník Matouš Holý. Pokud se lidé projdou po trase s obřími kraslicemi, pomohou také dobročinnosti. Organizátoři každý rok věnují získaný výtěžek handicapovaným lidem. Letos obnos poputuje k chlapci s poruchou autistického spektra. "Peníze získáme z prodeje map, bez nichž lidé kraslice nenajdou. Jedná se o speciální mapy, které nelze nikde jinde pořídit a ani si je nemohou stáhnout na internetu. Jedna stojí 70 korun, ale pokud nám za ní někdo dá větší obnos, nebudeme se zlobit. Peníze půjdou na dobrou věc," řekla Chromá.