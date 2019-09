Stíhání je zastaveno. Babiš: Jsem rád, že státní zástupce našel odvahu

Státní zástupce zastavil trestní stíhání premiéra Andreje Babiše (ANO) a dalších v kauze kolem dotace na stavbu farmy Čapí hnízdo. Městské státní zastupitelství to zveřejnilo na stránkách. Rozhodnutí bylo zúčastněným rozesláno do datových schránek.

"Kdybych nevstoupil do politiky, tak byste o Čapím hnízdě neslyšeli. Nebyla tam žádná korupce, nebyl to žádný podvod. Byla to kauza, která byla načasovaná před sněmovními volbami. Pro mě to bylo jasné od samého začátku, že je to nesmysl, a jsem rád, že státní zástupce našel tu odvahu, protože tady na náměstí lidi křičeli, že Babiš patří do vězení, a zkrátka rozhodl tak, jak rozhodl," uvedl Andrej Babiš v rozhovoru pro rádio Impuls.

Podle šéfa pražských žalobců Martina Erazíma šlo o složitou právní otázku ohledně výkladu právního pojmu malý a střední podnik. Právě pro ty byla určena padesátimilionová evropská dotace, kterou farma v létě 2008 získala.

"Obviněné osoby jako žadatelé o dotaci deklarovaly Farmu Čapí hnízdo jako malý a střední podnik formou čestného prohlášení. Orgány činnými v trestním řízení bylo toto tvrzení považováno za nepravdivé, a došlo proto k zahájení trestního stíhání," uvedl Erazím. Dokazování však podle něj vedlo k závěru, že podnik podmínky splňoval. Proto se Erazím ztotožnil se závěry dozorujícího státního zástupce Jaroslava Šarocha.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila Agrofertu. V prosinci 2007 se firma přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele. V létě 2008 získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky, na kterou by jako součást Agrofertu neměla nárok. Po několika letech se společnost vrátila pod Agrofert.

Propojení Čapího hnízda s Agrofertem nehrálo roli

Propojení Čapího hnízda s Agrofertem podle Erazíma nehrálo roli, protože si oba podniky nekonkurovaly ani nesjednocovaly svoji činnost na společném trhu. "I přes zjištěné vazby mezi těmito subjekty, zejména prostřednictvím rodinných příslušníků, byla proto Farma Čapí hnízdo správně posouzena jako nezávislý podnik," vysvětlil Erazím.

"Po seznámení se s touto právní úvahou jsem si byl nucen, v rámci možnosti využití svých oprávnění vedoucího státního zástupce, položit otázku, zda já osobně bych za tohoto právního stavu na kohokoliv, ať už by se jednalo o premiéra, nebo osobu jinou, podal obžalobu. Musel jsem si poctivě odpovědět, že nikoli," uvedl Erazím.

Kauza, která se podle něj na počátku jevila jako jednoduché podvodné jednání při získání evropské dotace, se vlivem dokazování a především nutností vykládat evropské předpisy vyvinula do složité právní otázky v části výkladu aktů přijatých orgány Evropské unie. K jejímu řešení by mohl být podle Erazíma příslušný Soudní dvůr Evropské unie.

Rozhodnutí pošle MSZ Pavlovi Zemanovi

"I pokud by v důsledku až následné desetileté rozhodovací praxe soudního dvora bylo dovozeno, že Farma Čapí hnízdo nesplňovala definici pojmu malý a střední podnik v době podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2008, nepovažuji za možné klást komukoliv za vinu možné nesprávné posouzení takové právní otázky v době podání žádosti o poskytnutí dotace před 11 lety," podotkl Erazím.

Šaroch se podle něj v odůvodnění usnesení vypořádal i se závěry Evropského úřadu proti podvodům (OLAF), aniž je rozporoval či došel k opačnému výkladu. "Poukazuje v tomto směru na možnosti širšího hodnocení pro odlišné účely, než je v rámci trestního řízení hodnocení trestněprávní odpovědnosti dotčených osob," doplnil Erazím.

Rozhodnutí o zastavení stíhání pošle MSZ bezodkladně po právní moci šéfovi žalobců Pavlu Zemanovi, který může rozhodnutí zrušit jako nezákonné. Podle trestního řádu na to bude mít tříměsíční lhůtu. Nejvyšší státní zastupitelství si kvůli posouzení věci může od MSZ vyžádat spisy a další dokumenty a také provést prověrku. Pokud by Zeman rozhodnutí zrušil, v řízení by dál pokračoval dozorový státní zástupce Jaroslav Šaroch. Byl by při tom vázán právním názorem nejvyššího státního zástupce a musel by provést nařízené úkony a doplnění. Nyní Zeman kauzu nebude komentovat.

Babiš dlouhodobě odmítal, že by se kolem farmy dělo cokoliv nezákonného. Stíhání kromě něj čelila i jeho žena Monika, dcera Adriana Bobeková, švagr Martin Herodes a také bývalí členové společnosti Farma Čapí hnízdo Jana Mayerová a Josef Nenadál. Zastavení trestního stíhání se zatím netýká premiérova syna Andreje Babiše mladšího. Ve vyloučené části řízení stále pokračuje vyšetřování, uvedli žalobci.

Rozhodnutí respektuji, celá kauza ale zanechá za sebou pachuť a rozdělenou společnost. - Petr Fiala (@P_Fiala) September 13, 2019

Reakce politiků

Někteří opoziční politici již rozhodnutí státního zástupce okomentovali na sociálních sítích. Mezi ně patří například Miroslav Kalousek (TOP 09): Je tu někdo překvapený? Petr Fiala (ODS) napsal, že rozhodnutí respektuje, ale celá kauza zanechá za sebou pachuť a rozdělenou společnost.

Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil na twitteru uvedl, že státní zastupitelství změnilo po letech názor. "Což se děje v jednom procentu případů. Proto je nyní nutné, aby městské státní zastupitelství změnu takového názoru obhájilo silnými argumenty," uvedl. Na ty čeká i Vít Rakušan. Babiš podle něj svými výroky vyšetřování přinejmenším nepřímo ovlivňoval. "Rozhodnutí je třeba respektovat," řekl šéf STAN ve Sněmovně.

Žijeme v právním státě. @kdu-csl respektuje rozhodnutí st. zastupitelství. Rád se seznámím i se zdůvodněním rozhodnutí.Jsem ale přesvědčen, že postup Agrofertu byl v rozporu s byť elementárními etickými principy. Pojďme řešit, co skutečně pálí naše občany! https://t.co/JbeVolxRhG - Marek Výborný (@MarekVyborny) September 13, 2019

Tomio Okamura řekl, že SPD od počátku případu ctila presumpci neviny. "My neokopávali kotníky a nedělali štvavé antikampaně," řekl novinářům. Česku podle něj prospěje, že konečně padlo definitivní rozhodnutí. "Uvidí se, co bude dál," dodal Okamura.

Je tu někdo překvapený? https://t.co/GaFUbVQ7D5 - Miroslav Kalousek (@kalousekm) September 13, 2019

Ukončení trestního stíhání premiéra Babiše je zpráva, která vyjasňuje celou situaci a odstraňuje problém České republiky, kdy premiér země byl trestně stíhán. Hnutí SPD vždy trvalo na odpovědném prošetření celé věci a nepropadalo laciné osobní hysterii k osobě premiéra. - Tomio Okamura (@tomio_cz) September 13, 2019

Šéf komunistů Vojtěch Filip napsal, že se jedná o konečné rozhodnutí orgánu činného v trestním řízení, kterým trestní řízení končí. "Smutné je, že to dlouhou dobu zatěžovalo českou politickou scénu. Vytvářelo to konfrontační nálady ve společnosti," uvedl.