Stoupenců levice ubývá. Jejich počet klesl na minimum

Počet českých občanů, kteří se hlásí k levé části politického spektra, klesl na dosavadní minimum. Podle průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) je to asi 22 procent občanů, přičemž jejich počet klesá od konce roku 2013. Oproti loňsku je jejich počet nižší asi o pět procentních bodů. S pravicí sympatizují přibližně dvě pětiny dotázaných, zhruba stejně jako před rokem. K politickému středu se řadí téměř 30 procent lidí, loni to byla asi čtvrtina lidí. Politickou orientaci sleduje CVVM od poloviny roku 2002.

Vyhraněně levicoví jsou zejména voliči KSČM, převážně do levé části spektra se řadí i stoupenci ČSSD. Naopak výrazně pravicově orientováni jsou především příznivci ODS a TOP 09. V menší míře pravicová orientace převládá i u těch, kdo preferují STAN či Piráty. Častěji k pravici než k levici se řadí rovněž voliči SPD a ANO. "Ovšem proporcionálně se zejména u ANO objevuje z hlediska celku průměrný podíl levicově orientovaných voličů," uvedli autoři průzkumu. U příznivců KDU-ČSL je zastoupení levice i pravice vyrovnané, poměrně vysoký je ale podíl těch, kdo se hlásí ke středu.

K levici se více hlásí starší lidé a respondenti se základním vzděláním nebo se středním vzděláním bez maturity, naopak mezi maturanty a vysokoškoláky je zastoupení těch, kdo se zařazují na levici, nižší. K sebezařazení do levé části spektra politické orientace inklinují také lidé se špatnou životní úrovní.

Z dlouhodobého hlediska se Češi v letech 2004 až 2007 a znovu mezi roky 2010 a 2011 zařazovali spíše k pravici. V letech 2012 a 2013 naopak výrazně převážilo sebezařazování na levou stranu politického spektra. "Od konce roku 2013 pak můžeme vidět vytrvalý a velmi výrazný pokles na levici, který přes zpomalení pokračoval i v posledním roce," uvedlo CVVM. V průměru se podíl zastoupení levice snížil z historického maxima na úrovni více než dvou pětin na stávající historické minimum, dodali autoři.

Průzkum CVVM se konal od 8. do 17. června a zapojilo se do něj 1024 obyvatel ČR ve věku od 15 let.