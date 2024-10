Stovky fanoušků Sparty pochodovaly na Eden, konflikt nenastal

Nižší stovky fanoušků fotbalového klubu Sparta Praha pochodovaly dnes městem na zápas se Slavií Praha. Ze Staroměstského náměstí sparťané vyrazili metrem na stanici Želivského a následně pěšky na vršovický Eden. Průvod sledovaly desítky policistů a na jeho trase byla částečně omezena doprava. Ostřejší výměna názorů mezi sparťany a slávisty nastala u stadionu, fyzický kontakt mezi oběma skupinami ale nenastal. Akce se obešla bez potíží, řekl ČTK policejní mluvčí Jan Daněk.

Na Staroměstském náměstí fanoušci Sparty zpívali chorály a vulgárními slogany hanili slávisty. Při pravidelných výzvách policie, že je zakázáno zahalování obličeje a používání pyrotechniky, hlasitě pískali a uráželi policisty. Celou skupinu provázeli kromě uniformovaných policistů také těžkooděnci se psy, členové antikonfliktního týmu a později také policisté na koních.

Zastávka metra Staroměstská byla na čas zcela uzavřena a mohli do ní vejít pouze sparťanský průvod a policisté. Fanoušci, kteří stanici téměř zaplnili, následně nastoupili do předem vyhrazené soupravy, která je bez zastávek dovezla na stanici Želivského. Odtud se průvod vydal ulicemi Votická, U Zdravotnického ústavu, Benešovská a Bělocerkevská do ulice U Slavie. Pro fanoušky byl vyhrazen jeden jízdní pruh a automobilová a autobusová doprava byla omezena. Okolo nákupního centra Eden a na křižovatce mezi Bělocerkevskou a Vršovickou čekali v té době fanoušci Slávie. Na místě se pak uskutečnilo několik ostřejších a vulgárních výměn názorů, do fyzického konfliktu se ale fanoušci nedostali.

Podle Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) se některé spoje kvůli pochodu sparťanů zpozdily až o zhruba 25 minut. Jednalo se mimo jiné o autobusové linky 124, 135, 136, 139, 150 a 213. Vybrané spoje ve směru ze zastávky Želivského podnik odklonil přes Floru a Orionku. Omezení skončilo před 17:00.

Dnešní derby mezi vedoucí Slavií a obhájcem titulu Spartou bude vrcholem 11. kola fotbalové ligy. Mezi oběma rivaly je tříbodový rozdíl. Zápas v Edenu začal v 18:30, Slavia doma prohrála v lize se Spartou jediné z posledních 12 utkání.

V generálce na derby obě pražská "S" remizovala v evropských pohárech. Sparta v úterý v Lize mistrů remizovala na hřišti Stuttgartu 1:1, Slavia doma uhrála ve čtvrtek stejný výsledek v Evropské lize proti Ajaxu Amsterodam. V minulé ligové sezoně všechny tři vzájemné duely dopadly nerozhodně.