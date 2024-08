Stovky lidí dnes čekaly na bronzový olympijský tým šermířů i na Olympijském festivalu v Mostě. Jakub Jurka, Martin Bureš, Jiří Beran a Michal Čupr se svěřili se svými dojmy po vítězství nad Francouzi v boji o třetí místo, zdravili se s diváky a rozdávali autogramy. Zvláštní pocty obdržel Beran, který se loučí s kariérou.

Na pódium přišla čtveřice šermířů po 14:00 krátce po návratu do Česka. Řada z návštěvníků festivalu měla v ruce plakátek s nápisem "ty brďo", což jsou slova, která mnohokrát opakoval během televizního přenosu zápasu s Francií otec šermíře Berana v roli spolukomentátora.

Mimořádný aplaus diváků si vyslechl i Jurka, který souboj o bronz končil a dotáhl k vítězství. "V tu chvíli, kdy jsme byli v Grand Palais, tak to byl zaručeně největší moment mého života. To se nedá popsat, když se člověk dostane na tu největší stage a má tu největší pozornost, zamává to s ním. S námi to naštěstí nezamávalo," řekl po slavnostním přivítání na festivalu Jurka novinářům. Podotkl, že zisk bronzové medaile je o to cennější, že jej přinesl souboj s domácími Francouzi, které mohutně podporovalo publikum.

Podle Jurky měl na nečekaný úspěch na olympiádě velký vliv vzájemný soulad v týmu, to že si členové rozuměli, našli mezi sebou synergii, která se pak v soutěži projevila.

Beran také poukázal na to, že ačkoli v zápase šermují tři kordisté, na stupních vítězů stanuli všichni čtyři čeští členové týmu, když v souboji o bronz nastoupil jako náhradník Čupr. Podle Berana by nebylo spravedlivé, kdyby na stupních vítězů chyběl.

Beran, kterého doprovázel i jeho otec, pak na pódiu dostal k ukončení kariéry mísu oblíbených bramboráků. Neváhal ale a rozběhl se o ně podělit s fanoušky pod pódium.

Podle českých šermířů by třetí místo na olympiádě v Paříži mohlo zviditelnit sport, který zatím nepatří mezi příliš sledované. Jurka věří, že zájem nebude trvat jen pár dní po olympiádě, ale vydrží a pomůže český šerm dostat na dalších hrách ještě dál.

Kordisté ziskem bronzu vyrovnali olympijské maximum českého šermu. Na hrách v roce 1908 získali individuální i týmový bronz šavlisté. Před třemi lety na ně třetím místem v Tokiu navázal Alexander Choupenitch ve fleretu.