Stovky lidí na Václavském náměstí tiše uctili Kuciakovu památku

Zhruba pět set lidí se v podvečer sešlo na pražském Václavském náměstí k tichému uctění památky slovenského reportéra Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové, kteří byli před rokem zavražděni. Mnoho z nich položilo svíčky k fotografii partnerů a nápisům "All For Jan" a "All For Martina" u sochy svatého Václava. Podobné akce se podle pořádající organizace Za slušné Slovensko konají v desítkách slovenských měst, ale také v Brně, Zlíně, Varšavě, Paříži, Barceloně, Kodani nebo New Yorku.

"Naší dnešní úlohou je produkovat neutichající veřejný tlak na politiky. Musí cítit, jak jim dýcháme na krk. Setkávejme se, mluvme spolu, diskutujme, přemýšlejme, zlepšujme a všechno to sdílejme na sociálních sítích, našich blozích a v médiích. Ukažme svoji sílu, která časem nevyprchává, ale sceluje se, formuje a znásobuje. Má to smysl, protože máme společnou vizi slušného Slovenska," uvedli organizátoři na facebooku události.

Slovenské noviny zveřejnily prohlášení několika stovek žurnalistů, kteří slíbili, že budou v Kuciakově práci pokračovat. Na svých titulních stránkách otiskly černou stuhu nebo heslo All For Jan, které se po vraždě stalo symbolem spolupráce novinářů.

Investigativní reportér Kuciak a jeho partnerka Kušnírová byli zavražděni loni v únoru. Zločin byl spáchán v obci Veľká Mača u Trnavy v Kuciakově bytě. Policie od počátku považovala za nejpravděpodobnější motiv vraždy Kuciakovu novinářskou práci. Byl to první případ vraždy žurnalisty v novodobé slovenské historii.

Loni v září policie zadržela a obvinila čtyři osoby, vyšetřovatelé ale pátrají po hlavním objednavateli popravy. Násilná smrt novináře před rokem vyvolala v zemi politickou krizi. Vyústila v demisi šéfa nejsilnější vládní strany Směr - sociální demokracie Roberta Fica z funkce premiéra.

Today @OSCE Chairperson @MiroslavLajcak and I commemorate one year anniversary of the murder of journalist #Kuciak in #Slovakia. We call for justice and an end to impunity. #Justice4Jan #JournoSafe #EndImpunity. Full statement: https://t.co/T3ZQthaGXI @Slovakia_OSCE pic.twitter.com/ENIwOMs19I