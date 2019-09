Stovky přebytečných zákonů: vláda projedná jejich konec

Zrušení stovek nadbytečných zákonů, nařízení a vyhlášek, které jsou sice formálně platné, ale již nepoužívané, projedná v pondělí vláda. Ministerstvo vnitra si od návrhu slibuje zpřehlednění právního řádu. Předpisy vybrala na základě vlastních analýz jednotlivá ministerstva.

"Právní řád České republiky obsahuje velké množství právních předpisů (přibližně 42 000), přičemž nemalá část z těchto právních předpisů je obsoletních," uvádí ministerstvo v předkládací zprávě. Za obsoletní považuje vnitro normy, které jsou sice stále formálně platné, neboť nebyly předepsaným způsobem zrušeny, avšak jsou již nepoužívané nebo nepůsobí právní účinky.

Mezi předpisy, které ministerstvo navrhuje zrušit, jsou zákony i vyhlášky z období od první republiky do současnosti. Zrušen by měl být například zákon z roku 1919, kterým byla zřízena zemská správní komise pro Slezsko, nebo vyhlášky o vydání některých pamětních mincí či bankovek.

Vnitro původně navrhovalo také zrušení zákonů o státních rozpočtech za minulé roky. S tím ale nesouhlasilo Sdružení místních samospráv. "Ze zákonů o státních rozpočtech na roky 1994 až 2018 vzniklo nespočet finančních vztahů, respektive právní základ pro ně, jejichž důsledky přirozeně trvají dodnes. Na jejich základě byly vyplaceny dotace, na jejich základě také došlo např. k případům porušení rozpočtové kázně a podobně," uvedlo sdružení. Zrušení zákonů by tak mohlo podle sdružení vést k absurdním důsledkům, kdy by porušení rozpočtové kázně z minulých let nebylo možné řešit, protože formálně nebude existovat příslušný zákon o rozpočtu. Ministerstvo vnitra připomínce vyhovělo a zákony do návrhu nezařadilo.

Vnitro chce do roku také zpracovat analýzu českého právního řádu, jejímž cílem je identifikovat další "vyhaslé" zákony a vyhlášky. Ty by měly být zrušeny v tzv. druhé vlně.

Některé úřady v připomínkovém řízená kritizovaly to, že není zpracována metodika posuzování toho, zda jsou právní předpisy nadbytečné. Vnitro uvedlo, že charakteristické znaky byly určeny již v první vlně rušení, a pokud byly u některých norem pochybnosti, do aktuálního seznamu zařazeny nebyly.

Ministerstvo financí v připomínkovém řízení upozornilo na fakt, že zákon o rušení právních předpisů se dnem nabytí účinnosti stane rovněž nadbytečným. "Ve věci rušení obsoletních právních předpisů upozorňujeme na koncepční problém v souvislosti se skutečností, že předmětný návrh se dnem nabytí jeho účinnosti stane rovněž obsoletní a jako takový by měl být zrušen, a to patrně dalším zákonem, který se opět stane dnem nabytí jeho účinnosti obsoletním," uvedlo ministerstvo. Vnitro ale poukázalo na to, že ke zpřehlednění právního řádu dojde i tak, protože dva zákony, které odpovídají dvěma vlnám rušení, nahradí patrně několik tisíc předpisů.