Strážník obžalovaný kvůli úmrtí mladíka v Březnici odmítl vinu, události lituje

Strážník obžalovaný kvůli předloňskému úmrtí čtyřiadvacetiletého muže v Březnici na Příbramsku v pondělí u soudu odmítl vinu. Netušil, že pepřová pistole, kterou použil, by se mohla stát smrtící zbraní. Mladíkovy smrti je mu líto. V případě odsouzení hrozí třiapadesátiletému muži za usmrcení z nedbalosti až šest let vězení.

Případu z počátku srpna 2021 předcházel konflikt mezi několika mladými lidmi před březnickým kulturním domem. Byla k němu přivolána městská policie, obžalovaný strážník při zásahu použil expanzní pepřový sprej. Mladík upadl do bezvědomí a později v nemocnici zemřel. Příčinou úmrtí byl podle soudního lékaře otok mozku způsobený úrazem.

Konflikt mezi mladíky vznikl podle strážníka kvůli nějaké dívce. Kdyby věděl, že pepřový sprej může být smrtící zbraní, nikdy by ho prý nepoužil. "Byl jsem od něj tak dva metry, když jsem vystřelil. Nevěděl jsem, jestli jsem ho zasáhl," popsal událost. Podle obžaloby strážník natáhl ruku a zasáhl mladíka do krku zhruba ze třiceticentimetrové vzdálenosti. Obžalovaný ale tvrdil, že střílel z větší dálky. Mířil prý na horní polovinu těla.

Se slzotvorným prostředkem strážník neměl předchozí zkušenosti, absolvoval však školení, jak ho používat. Věděl, že nesmí střílet na obličej a na vzdálenost menší než na metr a půl. Že bude mít výstřel takový účinek, ho prý nikdy nenapadlo. "Myslel jsem, že (mladík) bude slzet, bude dezorientovaný. To bylo smyslem zákroku," řekl strážník.

Vypověděl také, že jen za použití hmatů a chvatů by mladíka nedokázal přemoci. "Rukama bych si na něj netroufl. Byl veliký a byli rozdivočení. Chtěl jsem se vrátit domů, tak jsem radši použil pepřový sprej, který je bezkontaktní," řekl strážník. Spoušť stiskl dvakrát, jednou podle něj nic nevyšlo. Když později mladíka na zemi poutal, všiml si krvácejícího zranění na obočí a na krku. Odkud mladík krvácí, prý nevěděl. Poté strážníci zavolali záchrannou službu a dávali mladíkovi první pomoc.

Muž, který pracuje jako strážník přes 20 let, vypověděl, že je mu události líto. "Je mi to divné. Nečekal jsem to a nedovedu to pochopit. Nechtěl jsem to. Nebylo to smyslem zákroku. Kdybych to věděl dopředu, tak to zahodím a nikdy nepoužiju," dodal obžalovaný.

Kriminalisté při vyšetřování zadali soudním znalcům k vypracování posudky a nařídili soudní pitvu. Loni v létě strážníka obvinili z usmrcení z nedbalosti. V prosinci vyšetřování uzavřeli a předali státnímu zastupitelství spis společně s návrhem na obžalobu.