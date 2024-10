Střední Evropa jako centrum změn: Vášáryová varuje před stagnací ve vzdělání

Slovenská diplomatka, politička a herečka Magdaléna Vášáryová dnes sice v Brně získala čestný doktorát Masarykovy univerzity, nadále však usiluje o dosažení řádného doktorátu. V 76 letech pracuje na Univerzitě Karlově na dizertaci věnované historickým kořenům nacionalismu ve střední Evropě. "Budu se snažit odpovídat na otázku, proč se nacionalismus vrací, když jsme si mysleli, že to je něco, co už máme za sebou," řekla dnes ČTK Vášáryová.

Čestný doktorát označila za svého druhu závazek pro další práci. V děkovné řeči zdůraznila, že cesta za poznáním a vzděláním nesmí končit se získáním titulu. "Spočinutí a zlenivění nás může stát mnoho, nejen osobně, ale i celou společnost," uvedla.

"Musíme si uvědomit, že žijeme v trochu bouřlivějších časech a že střední Evropa není místečko, kde bychom mohli spočinout, to není izolovaný ostrov, to je něco uprostřed Evropy a všechno, co půjde okolo, se nás bude velmi dotýkat. Potřebujeme se opřít o vzdělané lidi," řekla Vášáryová, absolventka sociologie, která se proslavila jako herečka a po roce 1990 vstoupila do diplomacie a později i do politiky.

Češi a Slováci by podle Vášáryové měli opustit romantický pohled na minulost. Mnozí se stále vnímají jako potomci obyvatel venkovských chaloupek s doškovými střechami, zatímco velká města, hrady a zámky, to byl svět Němců, respektive Maďarů. "Pokud chceme být opravdu evropskými národy, musíme se přihlásit k celé své minulosti, a velmi kriticky," uvedla Vášáryová.

Z auly právnické fakulty, kde převzala svůj první čestný doktorát, se vydala na fakultu sociálních studií na konferenci o illiberalismu, autoritářství a populismu. Neliberální demokracie, o které mluvívá například maďarský premiér Viktor Orbán, podle Vášáryové přestává být demokracií. Podobné pojmy, se kterými se politici ohánějí, je zapotřebí na akademické půdě definovat, případně ukázat jejich nesmyslnost, míní Vášáryová.

Děkan Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně Stanislav Balík považuje Vášáryovou za jeden ze symbolů přechodu Československa k demokracii. "Její obrovská služba našim zemím by neměla být zapomenuta," uvedl Balík.