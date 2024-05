Střední školy nabízejí přes 25.000 volných míst, gymnázia jen necelých 1600

Nepřijatí uchazeči o studium na středních školách mohou ode dneška podat přihlášku ve druhém kole přijímacích zkoušek. Čas mají do pátku 24. května do půlnoci, a to elektronicky, poštou i osobně na dané škole. Do dnešních 16:00 tak učinilo téměř 2000 zájemců.

V dubnovém prvním kole neuspělo v celé zemi na 29.000 žáků, zhruba 2900 středních škol v celé republice jim nyní nabízí celkem 25.720 míst. Největší nabídka je v technických oborech a na učilištích, zatímco žádaná gymnázia mohou ještě přijmout dohromady téměř 1600 nových studentů.

Letos poprvé se uchazeči o středoškolské studium mohli hlásit elektronicky s využitím ověřené identity zákonného zástupce. Zájemci se v prvním i druhém kole mohou hlásit na tři obory bez talentové zkoušky a dva obory s talentovou zkouškou. Seznam škol s volnou kapacitou lze najít v elektronickém systému DiPSy, který provozuje státní organizace Cermat. O přijetí budou školy rozhodovat na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky z prvního kola.

Na gymnáziích je ve druhém kole celkem 1567 volných míst, většinu z nich nabízejí soukromé školy. Nejvíce zájemců se může dostat na čtyřletý obor, a to 1257. Víceletá gymnázia přijmou ještě 310 dětí - šestiletá mají pro druhé kolo 95 míst, na osmiletá gymnázia má šanci se dostat 215 dětí. Ministerstvo školství předpokládá, že většina nepřijatých zájemců o víceletá gymnázia bude pokračovat na své základní škole.

V Praze, kde byla v prvním kole nejnižší úspěšnost ze všech krajů, vypsalo druhé kolo 85 škol. Nabízejí téměř 3200 míst, na gymnázia v hlavním městě se ještě může dostat zhruba 750 žáků. Pouze jedno místo je volné pro zájemce o šestileté studium, 24 míst pouze na soukromých školách pak pro uchazeče o osmiletý obor. Volná místa jsou také například v oborech cestovní ruch nebo gastronomie.

V sousedním Středočeském kraji je na středních školách ještě asi 2500 míst pro druhé kolo přijímacích zkoušek. Z toho kolem 1000 míst v maturitních oborech, 1200 v nematuritních a 300 pro žáky se speciálními potřebami. Uchazečů je přibližně 1200. V absolutních číslech sice nabídka ve středních Čechách odpovídá poptávce, avšak v okolí Prahy zájem studentů značně převyšuje nabídku oborů. Poptávka je především po všeobecných maturitních.

Na středních školách v Jihomoravském kraji je pro zatím neúspěšné uchazeče o studium ještě téměř 2500 volných míst. Necelou polovinu tvoří obory zakončené maturitou. V Moravskoslezském kraji je pro druhé kolo přijímacího řízení na střední školy v nabídce přes 2700 volných míst v denní formě studia. "Z toho je například 115 míst na čtyřletých gymnáziích - 34 míst na krajských a 81 na soukromých," řekla ČTK mluvčí kraje Nikola Birklenová. Volná místa jsou i v oborech vzdělání s výučním listem, ve kterých jsou poskytována krajská stipendia - jde o obory kominík, tesař, klempíř, pokrývač nebo řezník - uzenář.

V Královéhradeckém kraji je před druhým kolem přijímacích zkoušek na všechny typy středních škol 1537 volných míst, z toho 733 připadá na maturitní obory včetně nástavbových oborů s maturitní zkouškou. Nejmenší nabídku míst mají lycea a šestiletá gymnázia. Na středních školách v Pardubickém kraji zbývá po prvním kole zhruba 1400 volných míst. Nejvíce je jich na technických oborech, ale třeba i na oboru včelař nebo ekonomika a podnikání. Volnou kapacitu mají i některá gymnázia, například v Moravské Třebové, Žamberku, Skutči, Holicích a Přelouči.

Na jihu Čech nabízejí střední školy přibližně 1800 volných míst, ale jen 46 z nich je na gymnáziích. Nejvyšší kapacitu nabízejí v regionu studijní obory prodavač, kuchař - číšník nebo zedník. V Plzeňském kraji je ve druhém kole 1155 volných míst, z toho 48 na čtyřletých gymnáziích a 89 na lyceích. V Libereckém kraji nabízejí střední školy ještě 650 míst. Deset volných míst má třeba Střední průmyslová škola Liberec. Dostat se je možné i na čtyřleté gymnázium v Novém Boru. Žáci základních škol v Ústeckém kraji mají ve druhém kole na výběr zejména z průmyslových škol. Volná místa mají také soukromé školy v Krupce, Žatci nebo Litoměřicích nebo teplická konzervatoř. V Karlovarském kraji zbývá 465 volných míst. Nejvíce jich je na technicky zaměřených oborech strojírenství, dopravní prostředky, obráběč kovů nebo agropodnikání.

Na střední školu se letos hlásilo 157.000 lidí, podali téměř 420.000 přihlášek. V prvním kole uspělo téměř 82 procent uchazečů, neúspěšných bylo skoro 29.000 žáků. Z devátých tříd se na střední školu dostalo 94 procent zájemců. Tři čtvrtiny přijatých deváťáků se dostaly na školu, kam chtěli nejvíce.

Systém DiPSy vytvořil Cermat s cílem zjednodušit proces přijímání na střední školy a omezit chaos, který přijímací zkoušky provázel v minulých letech. Proti předchozím rokům odpadla mimo jiné administrativa a nejistota spojená se zápisovými lístky, dlouhým procesem odvolání či nekoordinovaně vyhlašovaným druhým kolem zkoušek.