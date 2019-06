Středočeský kraj chce přilákat ze zahraničí špičkové vědce

Středočeský kraj chce přilákat ze zahraničí až 30 špičkových vědců, kteří stráví tři roky v krajských výzkumných institucích. Takzvaný středočeský program mobility pro excelentní výzkum, inovace a technologie potrvá pět let a vyžádá si náklady přes 41 milionů korun. Polovinu by měla uhradit Evropská unie. Program zatím schválila krajská rada a rozhodnout o něm musí ještě zastupitelstvo, informovala Helena Frintová z krajského úřadu.

Zapojit by se mohli experti na laserové technologie, biotechnologie a biomedicínu, nanotechnologie, energetiku, digitalizaci včetně umělé inteligence a virtuální reality nebo také odborníci na kosmické technologie. Program má začít příští rok v dubnu a skončit v dubnu 2025. Jeho administrátorem bude Středočeské inovační centrum.

Ve Středočeském kraji je 25 výzkumných organizací, z toho většina jich předběžně projevila zájem do programu vstoupit a přijmout vědce jako hostující organizace. Program má být z poloviny financován z evropských peněz, čtvrtinu zaplatí hejtmanství a zbytek právě hostující výzkumné organizace.

"Středočeský kraj se profiluje jako vysoce inovační region s excelentními výzkumnými centry, a to jak v rámci České republiky, tak na evropské a mezinárodní úrovni. Máme zde obrovský potenciál i možnosti využití výzkumu a vývoje v praxi. Posílení těchto center o světové kapacity je logickým krokem a bude velmi přínosné," uvedla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). "Zároveň usilujeme o to, aby se do vlasti vrátili Češi, kteří odešli takzvaně za lepším do zahraničí. Chceme jim vytvořit u nás srovnatelné podmínky," dodala.