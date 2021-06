Středočeští cestáři opravují vozovky po zimě, práce mají víc než jindy

Středočeským silničářům přidělala práci letošní tuhá zima, která se nepříznivě podepsala na stavu silnic v regionu. Opravy mají naplánované až do října a vyjdou dráž než v jiných letech. Kromě výsprav rozbité vozovky dělníci čistí propustky, bagrují příkopy, opravují dopravní značení nebo sekají trávu kolem silnic, řekl ve středu novinářům zástupce vedoucího cestářů pro oblast Kutná Hora Radek Salač.

"Zima byla tuhá, finančně náročná a opravy, které budou teď, budou stát víc peněz. Protože počasí nám prostě nepřálo," uvedl Salač.

Uplynulá zimní sezona vyšla cestáře na 420 milionů korun, šlo o jednu z nejdražších od roku 2000. Pro letošní rok mají naplánované práce na 560 kilometrech silnic, podle mluvčí Petry Kučerové je na opravy a investice k dispozici 5,6 miliardy korun. "Z toho 1,2 miliardy korun je na běžnou údržbu a zbytek jsou peníze ze státních a evropských zdrojů," dodala Kučerová.

Z letní údržby je podle Salače nejnáročnější pokládka nového asfaltu, protože k tomu je zapotřebí nejvíc pracovníků a techniky. Ve středu například dělníci frézovali vozovku u Křečkova na Nymbursku, kde bylo nutné udělat novou krajnici. Stroj tam před polednem vyfrézoval dva pásy široké jeden metr a dlouhé zhruba 70 metrů až 100 metrů.

"Bude se na to dávat první vrstva, ta se nechá zavadnout a potom se bude dávat ještě jedna, která bude finální," popsal novinářům opravy jeden z pracovníků dodavatelské firmy. Ve středu dělníky čeká u Křečkova šest takových záplat, příští týden budou dělat například velkoplošnou opravu silnice mezi Kácovem a Polipsy.

Řidiči musejí kvůli opravám místy počítat s objížďkami nebo kyvadlovým provozem. "Děje se to každý rok. Silnice je potřeba udržovat a spravovat a vždycky je stavba označená, takže lidé to vědí dopředu. Snažíme se je informovat i přes obce. Samozřejmě se omlouváme za to, že se paralyzuje doprava, ale opravit se to musí," řekla Kučerová.

Krajští cestáři se starají o více než 8500 kilometrů silnic. Střediska mají v Kladně, Benešově, Kutné Hoře a Mnichově Hradišti na Mladoboleslavsku. Vlastními silami údržbu nedělají, cestmistři opravy a další práce zadávají soukromým firmám.