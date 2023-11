Středočeští kriminalisté obvinili 6 lidí z okolí léčitele z Kutné Hory, kteří se podíleli na rituálech

Středočeští kriminalisté obvinili šest lidí z okolí samozvaného léčitele z Kutné Hory. Čtyři ženy a dva muže policisté viní z vydírání a neposkytnutí pomoci v souvislosti s úmrtím člena sekty při lesních rituálech u hradu Český Šternberk na Benešovsku, uvedl dnes server iROZHLAS.cz. Léčitele později usmrtily dvě jeho stoupenkyně, případem se zabývá Městský soud v Praze.

Případ se stal loni v srpnu. Člen sekty podle kriminalistů pobýval na léčitelův příkaz v lesích nahý a ostatní ho jezdili kontrolovat. Jeden z nich ho bil po dobu několika dní dřevěnou tyčí do hlavy, břicha a končetin. Po několika dnech začal muž kolabovat, ostatní členové ho proto odnesli do jeho auta a vezli ho za léčitelem. Při příjezdu k plaveckému stadionu v Kutné Hoře muž přestal jevit známky života, teprve poté zavolali členové sekty záchrannou službu.

"Kriminalisté viní tyto osoby ze zločinu vydírání a přečinu neposkytnutí pomoci, za což jim mohou v případě pravomocného odsouzení hrozit tresty odnětí svobody v rozmezí od dvou do osmi let, respektive od osmi do šestnácti let," řekla serveru mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.

Policisté se zabývají i úmrtím dalšího muže, který byl součástí skupiny kontrolorů. Jeho tělo našli mezi obcemi Kozojedy a Truba. Někteří členové sekty vypověděli, že spáchal sebevraždu. Mohl se podle nich obávat toho, že mu léčitel nakáže, aby se do lesního rituálu také zapojil.

Loni na začátku října zemřel i vůdce sekty, podle obžaloby ho zavraždily dvě jeho stoupenkyně - kutnohorská zubařka a bývalá tělocvikářka. Podle státní zástupkyně muž před svým skonem dobrovolně spolkl lék, který obstarala zubařka a který měl zklidňující a hypnotické účinky. Zubařka ho poté řízla skalpelem do třísla a na zápěstí a vpíchla mu celkové anestetikum. Právě na akutní otravu touto látkou muž zemřel.

V hlavním líčení vyšlo najevo, že usmrcený padesátiletý muž působil v Kutné Hoře jako samozvaný léčitel a guru. Shromáždil kolem sebe stoupence, kteří se řídili v osobním i pracovním životě jeho pokyny. Svědci vypovídali o tom, že je fyzicky i psychicky týral. Podle obou obžalovaných žen si muž nakonec přál zemřít a přiměl je k tomu, aby ho usmrtily.