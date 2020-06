Středočeští zastupitelé se přeli kvůli rouškám pro záchranáře

Středočeští zastupitelé se v pondělí přeli kvůli případu chybějících ochranných pomůcek u krajské záchranné služby. Zatímco opozice vedení kraje obvinila z arogance a zastrašování, podle koaličního hnutí ANO má problém politické pozadí. Záchranářka Veronika Brožová, která na nedostatek roušek upozornila, je podle hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO) obětí dění v zákulisí. Brožová s tím nesouhlasí. Řekla, že do politických aktivit se nikdy nenechala a nenechá zatáhnout.

Roznětkou sporu mezi zastupiteli se stalo trestní oznámení, které hejtmanství podalo kvůli zprávám o špatné ochraně zdravotníků. Brožová si 17. března v otevřeném dopise hejtmance stěžovala, že na jejím stanovišti ve Zdibech byl jediný respirátor a tři balíčky ochranných pomůcek k infekčnímu pacientovi, roušky měli záchranáři podle ní vlastní. Kraj to odmítá a v souvislosti s článkem v listu Náš region, který informace Brožové zveřejnil, podal trestní oznámení pro šíření poplašné zprávy.

Podle předsedy STAN Víta Rakušana jde o nepochopitelnou aroganci. Pokorná Jermanová se hájí tím, že bylo nutné zabránit panice mezi veřejností. Zastupitel za ODS Martin Kupka namítl, že podání trestního oznámení k řešení problému nevede, protože nějaký čas trvá vyšetřování. Zastupitel za TOP 09 Jan Jakob požádal hejtmanku, aby i s přihlédnutím k předchozím mediálně sledovaným kauzám zvážila rezignaci. Pokorná Jermanová to odmítla, Jakob by podle ní mohl začít sám u sebe.

Opozice neprosadila, aby kraj zaplatil Brožové odškodné a hejtmanka se jí omluvila. Na briefingu před jednáním zastupitelstva prohlásila hejtmanka, že záchranářka se stává obětí zákulisních půtek, možná i politických. Dotazy novinářů po svém prohlášení neumožnila.

Brožová to tak nevidí. "Já se necítím být obětí politických půtek. To, že to má nějaký politický dopad, je zřejmě tím, že je před volbami a samozřejmě určité dané strany se snaží toho třeba nějakým způsobem využít. Ale to není moje iniciativa a já se do žádných politických aktivit nikdy nenechala zatáhnout, ani nikdy zatáhnout nenechám," řekla záchranářka.

Trestní oznámení

Pokorná Jermanová se zmínila o petici Pirátské strany na podporu Brožové, petice zároveň vyzvala hejtmanku, aby nezneužívala trestní řád k šikaně svých zaměstnanců. "Pokud za mnou přijdou, já tu petici ráda podepíšu," řekla Pokorná Jermanová. Dodala, že nemá ve zvyku řešit problémy podáváním trestních oznámení a rozhodně ne na člověka, který řekl svůj názor, i když "ne úplně šťastným způsobem". Podle ní jde o její první trestní oznámení. Opozice to zpochybnila. Připomněla trestní oznámení na zastupitele za ODS Michaela Pánka, hejtmančin manžel v minulosti také podal trestní oznámení na novináře serveru seznam.cz kvůli údajnému stalkingu.

Martin Houdek zodpovědný za krizové vedení záchrané služby na jednání zastupitelstva popisoval situaci kolem ochranných pomůcek. Uvedl, že organizace měla minimální rezervy, nestalo se však, že by někdo ze zdravotníků neměl možnost se k pomůckám dostat. Informace o chybějících rouškách a respirátorech na stanici ve Zdibech podle něj vznikly zřejmě omylem. Na stanovišti byly totiž tři kompletní balíčky pro vysoce rizikové nákazy, přičemž v každém jsou dva respirátory, oblek, rukavice a brýle. Brožová namítla, že kdyby si záchranáři odtud respirátory vzali, vystaví se problémům při budoucím použití balíčku, protože bude nekompletní.

Opoziční klub STAN také navrhl, aby se nákupem ochranných pomůcek ve Středočeském kraji v době nouzového stavu zabýval kontrolní a finanční výbor zastupitelstva. Koalice se při hlasování zdržela, kraj argumentoval interním auditem, podle nějž bylo vše v pořádku. Návrh STAN tak neuspěl.