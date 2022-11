Středula kandiduje na Hrad s podpisy senátorů, má i podporu přes 60 000 občanů

Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula bude kandidovat na prezidenta s podporou 11 senátorů. Nasbíral také více než 60 tisíc podpisů občanů, řekl novinářům před úterním odevzdáním přihlášky do voleb v pražské budově ministerstva vnitra. Je přesvědčen o postupu do druhého kola voleb, které by se mohlo konat dva týdny po prvním kole naplánovaném na 13. a 14. ledna příštího roku.

Ke kandidatuře uchazeči o účast ve volbách potřebují minimálně 50 tisíc ověřených podpisů nebo podporu deseti senátorů či 20 poslanců. Středula v úterý novinářům řekl, že posbíral 67 500 podpisů občanů, po vnitřní kontrole počet klesl na 62 384. S ohledem na to, aby po případném dalším proškrtání archů ze strany vnitra nehrozilo, že občanští petenti přijdou o svého kandidáta, sehnal i 11 podpisů v horní komoře.

Mezi senátory, kteří podpořili Středulovu kandidaturu, jsou Tomáš Jirsa (ODS), Petr Vícha (ČSSD) či Adéla Šípová (za Piráty). Podle Středuly to dokazuje, že dokáže oslovit lidi různých názorů. "Kandiduji, aby si lidé mohli vybrat kandidáta, který nemá žádnou komunistickou minulost týkající se spolupráce s minulým režimem, ale také člověka, který má sociální cítění," uvedl. V nynější situaci jsou podle něj potřebné také vyjednávací schopnosti, kterými disponuje.

Připomněl, že spolu s bývalým premiérem Andrejem Babišem (ANO) má podporu pro první kolo od končícího prezidenta Miloše Zemana. "Jsem přesvědčen, že jsem schopný oslovit lidi a postoupím do druhého kola," řekl. Těší se na kontaktní kampaň, počítá i s on-line propagací a reklamou v ulicích. Rozpočet kampaně nechtěl odhadovat, záleží podle něj na nadcházejících jednáních se sponzory.

Ministerstvo vnitra podle mluvčí Hany Malé obdrželo do úterních 9.30 přihlášky od 16 kandidátů, poté v 10.00 na ministerstvo dorazil s podpisovými archy od občanů podnikatel Karel Janeček a ve 13.00 Josef Středula.