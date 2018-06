Středula: Premiér nevyjednává, vláda je nečinná

Odbory po vládě požadují desetiprocentní nárůst mezd pro všechny zaměstnance ve státní a veřejné správě. U učitelů by se podle jejich představ měly zvýšit o patnáct procent. Vláda ovšem trvá na tom, že by se nemělo přidávat všem stejně. Odbory proto nevylučují protestní akce. "Pan premiér nebyl aktivní, nevyjednával a nebyl ochotný se s námi vůbec sejít," popisuje pro on-line deník TÝDEN.CZ současný průběh Josef Středula, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS).

Podle premiéra Andreje Babiše je nesmysl zvyšovat platy plošně, jsou prý mezi nimi velké disproporce. Uváděl jako příklad, že v některých nemocnicích pracují lékaři za sto tisíc měsíčně, v jiných pak za šedesát tisíc...

Já si myslím, že závist by se neměla budovat v žádném případě, ani ve státní správě. O důvodech, proč někde přidávali takovým tempem, by měl vědět on, byl ministrem financí, když s tím souhlasil. Druhá věc je, že máme informace přesně o protilehlém pólu, kde lidé dostávají třináct a půl tisíce korun, což je jen kousek nad minimální mzdou. I když odvádějí náročnou práci, tak by podle představ vlády měli dostat navíc jen částku rovnající se inflaci, což není v pořádku.

On argumentoval právě tím, že by se měly platy více zvyšovat i u těch nízkopříjmových. Třeba u České správy sociálního zabezpečení, kde jsou pod průměrem.

Já si myslím, že pan premiér může udělat poměrně rychlé opatření, které jejich příjmy narovná. A tím je zrušení první tarifní tabulky a přesun těchto profesí do jiné, lépe hodnocené kategorie. Na to nepotřebuje žádné selektivní způsoby přidávání, které nemají žádnou logiku a způsobují další disharmonii. Myslíme si, že plošné přidávání je namístě.

Vláda vám také vyčítá, že jste úterní protestní mítink, kterého se zúčastnilo přes tři sta odborářů, udělali ještě před středečním jednáním tripartity, kde se mělo jednat o státním rozpočtu. Na tiskovce jste sice prohlásil, že zástupci průmyslu a dopravy o návrhu státního rozpočtu, a tedy i o platech ve státní správě, na tripartitě jednat nechtějí. To jste ovšem při svolání mítinku ještě nevěděli. Nemá pan premiér pravdu?

Na tripartitě se nemá projednávat otázka platů. To je věc mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci. Tedy státem a námi jako zástupcem pracovníků. To se neuskutečnilo. To, že se měl na tripartitě původně projednat státní rozpočet, bylo na základě našich požadavků, ne návrhu vlády. Kdybychom chtěli dojít na konec tohoto příběhu, tak bychom se napřed měli zeptat, proč pan premiér nebyl aktivní, nevyjednával a nebyl ochotný se s námi vůbec sejít. Ten problém není na straně odborů, my pouze reagujeme na situaci, kterou vyvolala vláda svou nečinností.

Pokusíte se ve středu aspoň dojednat nějaký konkrétní termín jednání?

Určitě, máme zájem se dohodnout. Naším cílem není konat protestní akce, chceme se dohodnout. To ale nejde, pokud protistrana nezasedne za jednací stůl.

Na ranní tiskovce premiéra Babiše mě zaujalo, že naznačoval, že si na těch platech budujete svou budoucí prezidentskou kariéru.

Jsem rád, že pan premiér čte rozhovory, které jsem poskytl médiím. Ale nějak si nepamatuji, že jsem řekl, že budu kandidovat na prezidenta. Jenom jsem tu kandidaturu pro budoucnost nevyloučil.