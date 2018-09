Strženou lávku v Nymburce nahradil přívoz

Strženou lávku přes Labe v Nymburce nahradil přívoz. Zájem je podle provozního velký. Loď vyjíždí v podstatě každých pět minut. Kapacita lodi stačí. "Loď pojme až 50 lidí," řekl provozní Petr Bárta. Město platí za přívoz měsíčně zhruba 200 tisíc korun. Nástupní mola pro přívoz jsou na místech, kde stála stržená lávka.

Lávka byla v havarijním stavu, město ji muselo nechat zbourat, protože hrozilo, že se zřítí. Pěší nesměli lávku využívat už od loňského prosince. Lodě dostaly zákaz proplouvat pod lávkou letos v červnu. Lávka byla stejné konstrukce a od stejného projektanta jako lávka v Praze-Troji, která se loni zřítila do Vltavy. Provoz na řece byl obnoven 8. srpna.

Přívoz zajišťuje loď Blanice. V pracovní dny bude jezdit od 7.00 do 19.00. V sobotu od 8.00 do 19.00 a v neděli od 10.00 do 19.00. V sobotu mimořádně jezdila kvůli nymburskému posvícení až do 21.00. Cesta na druhý břeh trvá necelých pět minut.