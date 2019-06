Stuchlík v politice končí. Rozumím mu, komentoval Babiš

Premiér Andrej Babiš (ANO) chápe pražského zastupitele a někdejšího kandidáta ANO na primátora Petra Stuchlíka, který se rozhodl odejít z politiky. O jeho kroku spolu diskutovali a Babiš ho akceptoval. Řekl to v Bratislavě novinářům. Zároveň zdůraznil, že Stuchlíka do čela kandidátky ANO pro komunální volby v Praze nevybral sám, ale bylo to skupinové rozhodnutí.

Stuchlík odchází z ANO a příští týden rezignuje také na mandát v zastupitelstvu hlavního města. "Já mu rozumím. Pro lidi z byznysu, kteří přicházejí z úplně jiného světa, než je svět politiky plný podrazů a nedodržení slov, to je těžké," řekl Babiš. "Chci mu poděkovat za jeho angažmá a podporu," podotkl.

Podnikatel a zakladatel společnosti Fincentrum Stuchlík byl v loňských komunálních volbách lídrem ANO v Praze jako nestraník. Nahradil Patrika Nachera, kterého dříve v referendu zvolili pražští členové hnutí. Babiš se ohradil proti tomu, že o lídrovi pro pražské volby rozhodl sám: "Bylo to rozhodnutí nějakého týmu nějakých lidí, kteří jsou kolem mě. Na rozdíl od (bývalé pražské primátorky Adriany) Krnáčové, což bylo moje rozhodnutí," řekl premiér.

ANO skončilo ve volbách až na pátém místě a ocitlo se v opozičních lavicích. V Praze vládne koalice Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil pro Prahu (TOP 09 a STAN). Primátorem se stal Zdeněk Hřib (Piráti). "Zkrátka to dopadlo, jak to dopadlo. I když já jsem přesvědčen, že město jako Praha potřebuje manažera a ne nějakého doktora, který se stal ajťákem a který ani moc nerozumí nějakým základním ekonomickým a manažerským postupům," dodal Babiš v narážce na Hřiba.

V zimě se stal Stuchlík členem nejsilnější vládní strany a uvažoval i o tom, že by se na sjezdu stal členem předsednictva. Měl ambice i v pražské organizaci ANO. Nakonec se ale rozhodl svou roční politickou kariéru ukončit a znovu se naplno věnovat podnikání.