Studenti medicíny by neměli být povoláváni do nemocnic, říká proděkan lékařské fakulty

Pracovní povinnost mediků není podle proděkana 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Davida Marxe v krizovém zákoně dořešena a není pro ni vhodný. Řekl to na středeční odborné konferenci o poučeních z pandemie covidu-19, kterou fakulta pořádá. Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) ve středu ráno řekl, že dokumentem, který by umožnil studenty lékařských fakult do nemocnic povolat, se bude v pondělí zabývat vláda.

"Velká dobrovolnická vlna, která tu byla na jaře, naštěstí reálné provádění pracovní povinnosti znemožnila. Něco podobného studentští koordinátoři spouštějí teď," řekl Marx.

"Krizový zákon, podle kterého se pracovní povinnost ukládá, je vhodný na to, že někomu zabavím buldozer nebo že ho pošlu pytlovat písek. Nicméně výkon zdravotnické činnosti vyžaduje zapracování, vydání osobních ochranných pomůcek a řada těch věcí by měla mít pro budoucno poměrně explicitnější popis," uvedl.

Podle něj je třeba u regulovaných povolání, jakým práce ve zdravotnictví je, zvažovat také odpovědnost za případné způsobené škody a odpovědnost zdravotnických zařízení za takto povolané studenty.

Poslankyně Věra Adámková (za ANO), která je předsedkyní sněmovního výboru pro zdravotnictví, na konferenci řekla, že je to jeden z problémů, který minulý týden řešila i s novým ministrem Romanem Prymulou. Zákon by se podle ní měl změnit. "Doufám, že poměrně brzy dostaneme na stůl nějaký nový tisk," dodala.

Na osmi lékařských fakultách v ČR studuje asi 21 000 lidí. Ministerstvo již dříve uvedlo, že povinnost by se týkala nejspíš studentů posledního, nejvýše předposledního ročníku, případně studentů posledních ročníků ošetřovatelství. V době nouzového stavu na jaře se do dobrovolné výpomoci v nemocnicích zapojilo kolem 2000 studentů medicíny z celé ČR, nabídlo se jich 5000. V současné době jsou vysoké školy zavřené a jejich studenti se musí učit na dálku.