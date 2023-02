Studenti ústecké obchodní akademie stávkují kvůli výpovědi učitelky

Studenti ústecké obchodní akademie ve čtvrtek stávkují. Postavili se za učitelku, která dala výpověď, a to údajně kvůli neshodám s ředitelem. Žáci požadují její návrat a odstoupení ředitele Romana Jireše. Ten se ihned sešel se zástupci studentů ve školním parlamentu. Řekl, že celou situaci považuje za nešťastnou, pedagožka má podle něj pracovní nabídku na ministerstvu školství, má stále možnost na ústecké škole zůstat, dohodu o ukončení pracovního poměru ještě nepodepsal. Učitelka a dosavadní zástupkyně ředitele Lucie Tesařová je v pracovní neschopnosti.

Před obchodní akademií v centru krajského města se studenti sešli ve čtvrtek v 07.30 s transparenty. "Zorganizovalo se to najednou včera (ve středu) na sociálních sítích kvůli tomu, co se stalo s paní učitelkou Tesařovou, která je nejoblíbenější učitelkou tady," řekla Petra Jelínková, studentka 3. ročníku. "Výsledkem této akce by mělo být odstoupení pana ředitele nebo změna jeho chování vůči učitelům a žákům," uvedla studentka Tereza Dokonalová. Tesařová měla podle studentů inovativní metody a snažila se je prosazovat.

Po otevření školy krátce před 08.00 zástupci jednotlivých tříd debatovali s ředitelem zhruba hodinu ve školním parlamentu. "Já si vážím práce paní Tesařové. Dělám všechno proto, aby zůstala," uvedl Jireš, podle něhož neshod mezí ním a danou učitelkou bylo minimum a o žádném zásadním rozporu neví. Za dezinformace označil údajné výpovědi dalších členů pedagogického sboru. Uspořádat chce kulatý stůl, u kterého se sejdou zástupci studentů a pedagogů, kteří stojí za učitelkou, i těch na straně ředitele. Podle Jireše k tomu dalo podnět šest ze 70 učitelů.

Obchodní akademii a jazykovou školu v Ústí nad Labem navštěvuje 650 studentů. Učitelé jsou ve čtvrtek připraveni ve třídách debatovat s žáky o aktuální situaci ve škole. Někteří studenti ve čtvrtek ve škole podle svého vyjádření nezůstanou. Podle ředitele budou mít absenci omluvenou. O situaci Jireš informoval zřizovatele, kterým je Ústecký kraj.