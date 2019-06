Studenti v září upřesní své požadavky pro ochranu klimatu

Studenti, kteří v Česku organizují demonstrace za boj proti klimatickým změnám s celosvětovou iniciativou Fridays for Future, chtějí přes prázdniny vypracovat seznam požadavků, které budou prosazovat. Představit by ho chtěli během týdenní protestní akce v druhé polovině září. Na kulatém stolu společností SKAV a EDUin k tématu klimatických změn to řekla jedna ze zástupkyň stávkujících studentů Anna Mezgerová.

Protestní týden ve dnech 20. až 27. září nabídne celou řadu akcí, při kterých budou stávkovat nejen studenti v různých zemích světa, ale připojí se k nim i rodiče či pracující lidé, uvedla Mezgerová. "Tam bychom my jako české Fridays for Future chtěli vyhlásit nějaké požadavky, co bychom chtěli, aby se stalo," řekla.

Podle ní studenti obecně trvají na tom, aby byli politici více aktivní v ochraně klimatu a snižování emisí. Domnívají se, že vláda pro tyto věci nedělá dost, a považují za důležité, aby politici začali klimatické změny řešit s vědci a prosazovali aktivní opatření. Přes prázdniny by nicméně středoškoláci chtěli vypracovat seznam konkrétních požadavků, který zatím nemají. Jeho tvorbu hodlají podle Mezgerové konzultovat i s vědci, jako je například Bedřich Moldan z Centra pro otázky životního prostředí.

Čeští studenti se k celosvětovým protestům iniciativy Fridays for Future přidali poprvé v březnu. Demonstrovali pak ještě několikrát. Podobně jako mladí lidé ve zhruba stovce zemí světa se inspirovali protestní akcí šestnáctileté Švédky Grety Thunbergové. Do protestů v Česku se zapojili při každé protestní akci studenti v přibližně 20 městech. V Praze se jich v březnu a květnu sešlo kolem dvou tisíc.

Protestní akce studentů v Česku podpořily mimo jiné ekologické organizace Hnutí Duha a Greenpeace či stovka vědců a akademiků. Přidali se k nim i někteří rodiče a učitelé.