Studenti zdravotnických škol bez očkování nesmějí podle vyhlášky na praxi

Asociace zdravotnických škol ČR by přivítala, pokud by nová vláda co možná nejdříve specifikovala kritéria vyhlášky o povinném očkování. Zatím se vyhláška vztahuje i na studenty zdravotnických škol a podle ní by na povinnou praxi mohli jen žáci po dvou dávkách očkování proti koronaviru. Ve středu to řekl předseda Asociace zdravotnických škol ČR a ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Českých Budějovicích Karel Štix.

"Bez povinné praxe pak studenti nemohou školu dokončit. A žáci třetích ročníků ji absolvují ve druhém pololetí. Vím od některých škol, že praxi mají naplánovanou třeba na únor. Proto potřebujeme vědět, jak postupovat," uvedl Štix.

Vyhlášku o povinném očkování, která se vztahuje i na studenty zdravotnických škol, prosadila vláda v demisi Andreje Babiše (ANO). Nový kabinet pod vedením Petra Fialy (ODS) avizoval, že vyhlášku upraví. Chtěl například zrušit povinné očkování pro seniory nad 60 let. "Ale zatím se s vyhláškou nic nestalo a stále platí v původní podobě. Proto bychom přivítali, pokud by ji nová vláda co nejdříve přezkoumala," řekl Štix.

Asociace zdravotnických škol ČR sdružuje 77 škol. Štix uvedl, že přesně neví, kolik jejich studentů má dokončené dvě dávky očkování. "Mohu mluvit ze naši školu, kde přibližně z osmi stovek studentů absolvovalo dvě dávky asi 60 procent. Ale někteří další mají za sebou první dávku, jiní zase po prodělaném covidu na očkování ještě nesmí a další nemohou dostat vakcínu z jiných zdravotních důvodů. A tyto všechny skupiny současná vyhláška svým způsobem diskriminuje," uvedl Štix.