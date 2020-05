Sucho je podle Zemana větší problém než covid-19

Sucho je pro Česko důležitějším a zásadnějším problémem než současná krize kolem epidemie nového typu koronaviru, řekl v pondělí v rozhovoru s ČTK prezident Miloš Zeman. Česko by podle něj mělo kvůli suchu vybudovat nové vodní nádrže a přehrady. Zadržování vody v krajině považuje Zeman za nejpodstatnější opatření, protože nyní podle něj voda z republiky odtéká do sousedních zemí bez užitku.

Zeman se domnívá, že sucho je důležitější a zásadnější něž koronavirová krize. "Proti suchu je třeba bojovat nikoliv podlamováním naší energetické základny, například tím, že odstavíme jaderné elektrárny, ale vybudováním nových vodních nádrží," uvedl prezident.

Varování před suchem je podle něj také výzvou k investiční aktivitě a budování nádrží včetně přehrad. "Vím, že je v plánu vybudování až šesti vodních nádrží, přehrad. Premiér (Andrej Babiš, ANO) má pravdu, že za 30 let se tady nepostavila ani jedna přehrada," uvedl. Budování přehrad podle něj brání "zelení aktivisté".

Stavbu přehrad považuje Zeman pro boj se suchem za dostačující. "Mluví se o dalších opatřeních, třeba výsadbě lesů a podobně, ale asi nejdůležitější je zadržování vody v krajině. My jsme v podstatě střecha Evropy a z té střechy bez užitku voda odtéká do sousedních zemí," konstatoval.

Stát se nyní zabývá stavbou šesti přehrad - Senomat, Šanova a Kryr ve středních Čechách a na Ústecku, dále pak Nových Heřminov na Bruntálsku, Skaliček na Bečvě a Vlachovic ve Zlínském kraji. Ministerstvo zemědělství v pondělí informovalo, že chce hájit 31 území pro vodní nádrže.

Pandemie koronaviru

"Svět se po této epidemii vrátí do stejných kolejí jako se vrátil po epidemii moru, planých neštovic, nemoci šílených krav, eboly, SARS," řekl Zeman. Jediná skutečná změna by podle něj spočívala v tom, kdyby se podařilo najít vakcínu na covid-19.

Podle něj lidé patrně budou žít v očekávání případné druhé vlny pandemie. Upozornil ale, že odborníci se neshodnou v názoru na to, zda tato druhá vlna skutečně přijde, případně kdy to bude. "Takže jako optimista, protože když se dva experti hádají, tak laik má právo přiklonit se k jednomu z nich, se přikláním k těm, (kteří říkají) že druhá vlna možná nebude," řekl prezident.

Znovu vyjádřil podporu krokům, které česká vláda v boji s pandemií přijala. "Já jsem hrdý na to, že Česká republika je na špičce úspěšných zemí, pokud jde o překonání této epidemie. Myslím si, že jsme udělali velice dobře, že už na začátku byla přijata velmi drastická opatření, zatímco některé západoevropské země nebo například Spojené státy s těmito opatřeními váhaly a zaváděly je pomalu," řekl. Podle něj to může znamenat, že ekonomické škody v Česku budou menší než v jiných státech.

Podporuje i vládní postup při uvolňování restriktivních opatření, přestože by byl opatrnější při uvolňování cest do zahraničí kvůli obavě z opětovného zavlečení nemoci do Česka a kvůli podpoře domácího cestovního ruchu. "Ale to je snad jediná věc, kde jsem byl trochu opatrnější. Jinak si vážím opatření, která vláda udělala, a myslím si, že jí máme poděkovat. A stejně tak poděkovat i těm občanům, kteří ta opatření respektovali," řekl.

Domácí politika

Epidemie nového typu koronaviru nebude mít podle prezidenta na krajské volby takový dopad jako na volby sněmovní. Zeman řekl, že ve volbách očekává díky zodpovědnému postupu kabinetu posílení vládních stran. Po konci karantény se prezident chystá jmenovat nového předsedu Nejvyššího soudu (NS), jméno nechtěl prozradit.

Volby do třetiny Senátu a do zastupitelstev krajů se uskuteční v pátek a v sobotu 2. a 3. října. Zeman míní, že na krajské úrovni bude mít dění kolem nemoci covid-19 menší vliv. "Na krajské úrovni se zabýváte spíš regionální než celostátní politikou. Ale předpokládám, že vládním stranám, protože se chovaly dobře a zodpovědně, to prospěje, takže očekávám, že jak hnutí ANO, tak sociální demokracie posílí," uvedl Zeman.

Prezident se chystá na Hradě jmenovat předsedu NS, "jakmile skončí karanténa", uvedl. Odmítl prozradit, pro koho se rozhodl. Funkce předsedy NS je volná od 20. února, kdy byl jeho dosavadní šéf jmenován členem Ústavního soudu. Šámal tehdy novinářům řekl, že podporuje kandidaturu prvního místopředsedy Mezinárodního trestního soudu (ICC) Roberta Fremra. Zeman se podle Šámala plánoval sejít s více uchazeči.

Ekonomika ČR

Prezident rovněž uvedl, že chce, aby státní rozpočet byl proinvestiční a úsporný. Letošní deficit 300 miliard korun kvůli pandemii koronaviru může při rozumném hospodaření stačit a nebude ho nutné znovu zvyšovat. Kvůli pandemii očekává propad hrubého domácího produktu (HDP) o pět až deset procent. V roce 2021 ekonomika podle něj znovu poroste, ale tempo růstu nevyrovná letošní propad.

Zeman bude o státním rozpočtu na letošní rok jednat o víkendu v Lánech s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO). "Jsou dvě věci, na které budu apelovat. První věc je, aby tento rozpočet byl proinvestiční. To znamená, abychom neprojídali budoucnost pouhými provozními výdaji. A zadruhé aby byl úsporný. Úsporný v tom smyslu, že musíme najít, kde plýtváme," řekl.

Za příklad plýtvání označil například podporu solárních elektráren, a uvítal, že vláda rozhodla o jejím snížení. "Já bych samozřejmě byl radikálnější, ale v politice si musíte zvyknout na kompromisy," řekl. Kabinet podle něj postupoval tak, aby se vyhnul žalobám na stát. Stejně jako v minulosti Zeman také vyzval k rušení daňových výjimek, krize je podle něj nejvhodnější období pro takové kroky.

Ministerstvo financí kvůli koronaviru dvakrát zvýšilo očekávaný deficit letošního rozpočtu z původních 40 miliard na 200 a později na 300 miliard. "Já samozřejmě čtu různé odhady o různé míře deficitu, ale pode mého názoru při rozumném hospodaření těchto 300 miliard může stačit," řekl.

Vyjádřil také přesvědčení, že ekonomická krize vyvolaná pandemií bude mít průběh pomalého zotavování po prudkém propadu. Pokud Česká národní banka pro letošek očekává hospodářské oslabení o osm procent, příští rok by podle Zemana HDP mohl růst o dvě až čtyři procenta.

Pro oživení ekonomiky by podle Zemana bylo nejvhodnější zajištění dostatku dlouhodobých úvěrů s nízkým úročením a odloženou dobu splatnosti. Stát by měl na tyto úvěry poskytnout garanci, míní prezident. "Naše banky mají přemíru likvidity, takže mají dostatek prostředků, zejména když budou mít státní garance, aby našim podnikatelům tímto způsobem pomohly," řekl.

Ekonomická diplomacie

Zeman preferuje v zahraniční politice ekonomickou diplomacii. V Česku podle něj panuje protiruská a protičínská hysterie, ale podnikatelé mají zájem o kontakty i obchody v obou těchto zemích. K aktuálním sporům s Ruskem o výklad historických událostí řekl, že například druhou světovou válku nelze vnímat pouze z pohledu května 1945, ale je třeba si uvědomovat i dění, které konfliktu předcházelo.

"Preferuji ekonomickou diplomacii a ekonomickou zahraniční politiku. Je zajímavé, že když jsem jel naposledy do Ruska, tak mě dobrovolně doprovázela největší podnikatelská delegace svých dob, čili podnikatelé o tyto kontakty a kontrakty zřejmě mají zájem, i když je tady protiruská i protičínská hysterie," řekl Zeman.

Podotkl také, že do Ruska a do Číny jezdí obchodovat řada jiných států a že se Česko svými postoji někdy dobrovolně z těchto trhů samo vytlačuje.

Kvůli takzvanému čínskému dopisu bývalému předsedovi Senátu Jaroslavu Kuberovi se prezident setká s jeho nástupcem Milošem Vystrčilem (ODS). Záležitost kolem dokumentu považuje za "nafouknutou bublinu". Vystrčil dokument v minulosti kritizoval, označil ho za výhrůžný a od Zemana požadoval vysvětlení jeho vzniku.

Schůzka obou politiků by se měla uskutečnit na počátku příštího týdne. Zeman ČTK řekl, že Vystrčil požádal o setkání a on mu rád vyhoví. "Nicméně tady není co vysvětlovat," dodal prezident.

Čínské velvyslanectví podle dřívějších informací Aktuálně.cz předalo v lednu Hradu dopis, kde hrozilo trestem Kuberovi i českým firmám v Číně, pokud se uskuteční jeho plánovaná návštěva Tchaj-wanu. Podle informací Deníku N požádal o vypracování dopisu čínské velvyslanectví prezidentův kancléř Vratislav Mynář s cílem zjistit, jak bude Čína reagovat. Mynář informaci Deníku N již dříve popřel. Dokument z čínského velvyslanectví byl nalezen v Kuberově pozůstalosti.