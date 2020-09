Svaz českých knihkupců a nakladatelů chce s vouchery pro děti naložit jinak

Svaz českých knihkupců a nakladatelů (SČKN) nesouhlasí s formou, kterou se některá ministerstva rozhodla přistoupit k poskytnutí voucherů na knihy pro děti. Svaz v červnu navrhl, aby každý žák ZŠ a SŠ dostal jednorázový voucher na nákup knihy za 300 korun v kamenném knihkupectví. Ta se tak měla podpořit po koronavirové krizi. Ministerstva však podle svazu navrhují, aby dotaci na žáka dostala škola. Podle svazu tím jeho návrh pozbývá smyslu, neboť školy by zřejmě kupovaly knihy centrálně přes stálé dodavatele. Svaz to uvedl v tiskové zprávě. Na projekt se podle něj počítalo se 400 miliony korun.

Svaz chtěl podle svého předsedy Martina Vopěnky svým návrhem vzkázat dětem, že na čtení záleží. Měl je motivovat ke čtenářství. Na každých deset žáků by jeden další voucher dostala pro své potřeby i škola, která by ho mohla využít k doplnění školní knihovny. Ministři průmyslu Karel Havlíček i školství Robert Plaga (oba za ANO) podle Vopěnky návrh uvítali. "MŠMT by zajistilo, aby školy vouchery pro žáky vygenerovaly, MPO by zajistilo finance. Pak se ale vše začalo zadrhávat. Nikomu se nechtělo dotační program administrovat - MPO prý už nemá kapacitu a ani MŠMT se do toho nechce," popsal Vopěnka jednání.

"Podpora podnikatelských subjektů skrze vouchery není v kompetenci ministerstva školství, na což jsme knihkupce, ale také ministerstvo průmyslu a obchodu opakovaně upozornili," řekla mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová. Podle ní úřad od začátku nabízel řešení, které počítalo s administrativně nenáročným navýšením peněz, které stát posílá na učebnice. To by podle ní pomohlo jak nakladatelům a knihkupcům, tak hlavně dětem. Návrh ale nebyl ze strany knihkupců a nakladatelů přijat, sdělila. Ministerstvo průmyslu a obchodu podle šéfa resortu Karla Havlíčka (za ANO) je plně zaneprázdněno. "Jedeme úplně nadoraz, máme programy Ošetřovné, OSVČ, Nájemné, Kultura, pomáháme ČMZRB (Českomoravské záruční a rozvojové bance). Rádi v tom pomůžeme, ale jde to přes školy, což je MŠMT," napsal v SMS.

K jednání o projektu se podle Vopěnky připojily i ministryně financí Alena Schillerová a ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (obě za ANO). "Přesto jsme na začátku září stále v mrtvém bodě," řekl. Z posledních jednání podle něj vzešel model, který by obešel knihkupce i děti. V případě, že by knihy nakupovala škola, bojí se předseda svazu, že by školy nakupovaly on-line přes své stálé dodavatele, jimiž jsou většinou velké firmy speciálně zaměřené na výuku. Jde podle něj o subjekty, které nebyly poškozeny uzavřením. "Takový model musíme bohužel odmítnout," uvedl Vopěnka.

Přínos projektu podle něho spočíval především v jeho široké působnosti. Vybíralo by se z široké škály knih od stovek různých nakladatelů, pomohlo by se kamenným knihkupectvím, která byla zavřená a nyní bojují o přežití, jejich tržba by se propsala k distributorům a nakladatelům, dodal.