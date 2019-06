Svěřenské fondy nestačí. Stále tam sedí Babišovi lidé, tvrdí ekonom

Evropská komise vydala před několika dny audit ve věci vlivu premiéra Andreje Babiše na koncern Agrofert, který převedl do svěřenských fondů. Podle zprávy je předseda vlády kvůli přetrvávajícím vazbám na své bývalé podniky ve střetu zájmů. Premiér však dokument označil za pochybný a dodal, že se jedná o útok na Česko. Bude Česká republika vracet dotace? A je premiérovo odstřižení od majetku dostatečné? Nejen na tyto otázky odpovídal v rozhovoru pro on-line deník TÝDEN.CZ ekonom Lukáš Kovanda.

Jaké je pro vás hlavní sdělení auditní zprávy, kterou v kauze Andreje Babiše poslala minulý týden Evropská komise do Česka?

Je potřeba se na to podívat s chladnou hlavou, k čemuž nyní nedochází ani na jedné straně. Jsou hodně zapojeny emoce. Samozřejmě, jak na straně kritiků, tak na straně obhájců samotného pana premiéra. Za prvé ta zpráva není ještě úplně oficiální a konečná. To stanovisko uniklo a nemusí to být nutně něco, co Babiše diskredituje. Je nutné dodat, že je to návrh k připomínkám, což znamená, že to není finální podoba. Tím rozhodně nechci zlehčovat závěry, které tam jsou a jsou závažné. Nicméně je důležité na to nahlížet jako na neuzavřený dokument. Zaznamenává pouze proces, který není u konce.

Babiš přece argumentuje tím, že převedl Agrofert do dvou svěřenských fondů. V čem tedy spočívá premiérův střet zájmů a co je na něm nezákonného?

Z hlediska prozatímního pohledu Evropské komise je to nedostatečný argument. Jeho odstřižení vložením majetku do svěřenských fondů nebylo dostatečné například z toho důvodu, že v nich stále sedí, lidově řečeno, "jeho lidé", a předpokládám, že mohou plnit jeho základní rámcová zadání. Navíc je to majetek, ke kterému se s největší pravděpodobností vrátí, až opustí politickou funkci. Evropská komise by potřebovala přesvědčivější postup, aby mohl Agrofert nadále čerpat dotace. Ve své argumentaci se Evropská komise opírá o českou legislativu, která v rámci lex Babiš přiměla premiéra k tomu, aby svůj majetek do svěřenských fondů převedl.

Na co použil Agrofert evropské dotace, o kterých zpráva evropské komise informuje?

Část dotací jde vždy z tuzemských peněz a část z evropských, takže dochází ke spolufinancování. Jde například o financování výroby energie v bioplynových elektrárnách, hospodářské půdy nebo zemědělských zvířat. Takže ty dotace například dorovnávají garantované výkupní ceny elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů právě třeba v bioplynkách. Agrofer obecně získává provozní dotace i dotace investiční. Mezi ty provozní spadá třeba dotace na hektar zemědělské půdy nebo na chované zemědělské zvíře.

Investiční dotace pak mají podobu slev na dani či přímých financí, třeba na výstavbu pekárny v Německu. Jsou to dotace, které se vyplácí v rámci společné evropské zemědělské politiky a náleží všem firmám napříč Evropskou unii, které splňují kritéria. Dotace také plynou z Programu rozvoje venkova, z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, z Ministerstva zemědělství ČR či ze Státní zemědělského intervenčního fondu. Mimo jiné musí splňovat skutečnost, že nejsou přímo bezprostředně navázány na politiky, kteří potom mohou o dotacích rozhodovat, což pochopitelně premiér je.

Kolik se bude tedy případně vracet?

O přesných částkách bych nerad spekuloval, podle některých spekulací se částka může blížit miliardě korun, ale to je dost předčasná úvaha. Vracení dotací ještě není na pořadu dne. Nyní nastane náročný, nesmírně zpolitizovaný a mediálně sledovaný proces. Česká strana má nyní možnost se v připomínkovém řízení k návrhu Evropské komise vyjádřit. To znamená, že čeští politici do toho zasáhnou také. Půjde však o lidi, kteří jsou v řadě případů tak či onak Babišovi nakloněni. To znamená, že připomínkové řízení může současnou dikci dokumentu ještě výrazně pozměnit. Já očekávám, že to bude ve prospěch pana premiéra. Je otázka, do jaké míry přes verdikty evropské komise jede nebo nejede vlak, protože některé jsou opravdu rezolutní a tam už s tím česká strana příliš nezmůže. Během připomínkového řízení vznikne nový dokument a teprve na jeho základě by docházelo k vracení dotací.

Jak takové vracení probíhá?

České republice by se zmenšil celkový dotační koláč. Část dotací, o kterých je řeč, nebyla ještě z EU proplacena, takže možná i proto Babiš říká, že Česko nic vracet nebude. Není to ale z hlediska Evropské komise trest pro Českou republiku. Je to čistě opatření proti využití dotací Agrofertem. Definitivně ale budeme znát částku, která se bude případně vracet, teprve po prázdninách.