Svitavy zbourají starou lávku, příští rok postaví novou

Svitavy až do příštího roku zavřely pěší lávku přes řeku na Komenského náměstí. Statik její provoz zakázal. Město ji na jaře příštího roku zbourá a začne budovat novou. Řekl to starosta David Šimek (Sdružení pro město Svitav).

"Bezpečák vyhodnotil, že lávka přes řeku Svitavu je ve špatném stavu. Nechtěli jsme riskovat, že se tam někomu něco stane. Chceme udělat lávku novou, musíme udělat na ni nový projekt," řekl Šimek.

Lávka bude do jara zavřená. Pak ji město zbourá. Podle Šimka je sice frekventovaná, ale další přechod přes řeku není daleko. "Současná lávka byla v minulosti zbudovaná i pro provoz aut. Je to v podstatě dřevěný most. Provoz aut tam ale nebude. Nová lávka pro pěší bude stát kolem 200 tisíc korun," řekl Šimek.

Revize lávek město podle Šimka dělá pravidelně a zároveň Povodí Moravy letos dokončilo revitalizaci koryta řeky Svitavy. "Trvalo to šest let, během té rekonstrukce se všechny lávky udělaly nové. Loni jsme také dělali lávku v parku na rybníčku a ještě nás čeká na Studeném potoce opravit poslední lávku," řekl Šimek.