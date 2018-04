Syková: Senátoři ČSSD nejsou proti vládě s ANO

Proti vstupu do vlády je jen menšina senátorů ČSSD, senátorský klub o tom ani oficiálně nejednal, tvrdí senátorka Eva Syková (ČSSD).

Senátorský klub ČSSD se údajně vzbouřil a chce, aby sociální demokracie zůstala v opozici a nevstupovala do vlády s ANO podporované KSČM. "Tak to není, je to názor jen několika jednotlivců, klub o tom oficiálně nejednal a drtivá většina členů klubu se vůbec nevyjádřila," sdělila TÝDNU senátorka Eva Syková. Reaguje na vystoupení předsedy senátorů ČSSD Petra Víchy, který nabídku ANO označil jako nedostatečnou a doporučil, aby socialisté zůstali v opozici. Tlumočil údajně většinu senátorů ČSSD.

"Nesouhlasím s některými kolegy senátory z klubu ČSSD, abychom učinili jakékoliv kroky proti dohodě vedení ČSSD s ANO," napsala na svém Facebooku s tím, že ČSSD má demokraticky zvolené vedení, jež má právo jednat a rozhodovat a nést za to odpovědnost. "Zatím si, podle mého soudu, vede dobře," brání senátorka předsedu strany Jana Hamáčka a jeho tým.

"Torpédování dohody je torpédování zvoleného vedení. Je to snaha vyprotestovat si svůj názor. Nesouhlasím s tím a nebudu činit kroky proti dohodě ČSSD a ANO. Přála bych si vládu s důvěrou a účastí ČSSD ve vládě," dodává Syková. Dlouhodobě hlasitými kritiky vládního angažmá ČSSD jsou předseda horní komory Milan Štěch, předseda senátorů ČSSD Petr Vícha nebo senátor Jiří Dienstbier. "Ti jsou slyšet, ale většina se nevyjádřila nebo není proti," domnívá se senátorka.

Předseda strany Jan Hamáček připomněl, že o obnově jednání ČSSD s ANO rozhodlo předsednictvo strany. "Rozhodnutí sjezdu a předsednictva je pro vyjednávací tým závazné a očekával bych stejný přístup i od ostatních členů strany," reagoval na "vzpurné" senátory v textové zprávě.

"Vedení strany postupuje podle rozhodnutí předsednictva tak, aby případnou dohodu předložilo členské základně k odsouhlasení. V takovém hlasování bude mít každý člen jeden hlas, ať už předseda, poslanec, senátor či řadový člen strany," uvedl Hamáček.