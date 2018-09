Syntetické drogy jsou nevyzpytatelné. Závislí často riskují

Největším nebezpečím pro uživatele nových syntetických drog, mezi něž patří také kanabinoidy, je nevyzpytatelná účinnost těchto látek. Drogy působí pokaždé jinou silou, řekla mluvčí Národní protidrogové centrály (NPC) Barbora Kudláčková. Přesto podle ní nebývá běžné, aby kanabinoidy způsobily smrt. V Ostravě se tento týden přiotrávilo nebezpečnou syntetickou drogou 19 lidí, jeden zemřel.

Také podle výroční zprávy NPC z loňského roku uživatelé syntetických drog často nevědí, jak tyto látky působí. V Česku sice donedávna policisté nezaznamenali vážné zdravotní problémy a úmrtí, v sousedním Německu však podle nich způsobily tyto látky loni několik těžkých otrav, které skončili smrtí.

Syntetické látky pocházejí především z Číny a většinou se kupují přes internet. Do Česka se pak pašují v zásilkách. Mohou být ukryty ve spotřební elektronice nebo jsou deklarované jako jiné zboží, například lepidla nebo čisticí prostředky. V Evropě pak tuto látku překupníci rozpustí, a napustí jí rostlinnou směs. "Existuje veliké riziko, že rostlinná směs může být napuštěna pokaždé jinou silou. Uživatel netuší, co si bere, v jaké síle si to bere. Pak je tam samozřejmě riziko v kombinaci s dalšími látkami, "uvedla Kudláčková.

Moravskoslezský kraj patří spolu s Prahou mezi oblasti, kde se nové syntetické látky v ČR převážně objevují. Uživatelé i překupníci těchto drog se totiž podle výroční zprávy NPC z loňského roku zpravidla rekrutují z Ruska, Polska nebo Maďarska, kde jsou syntetické látky mnohem populárnější než v Česku. V hlavním městě a Moravskoslezském kraji pak žije nejvíce občanů těchto zemí.

Syntetické kanabinoidy se pak v Česku vyskytují několik posledních let. Například vloni zajistili policisté téměř kilogram těchto látek v hodnotě téměř 200 tisíc korun. Droga se podle NPC na českém území prodává za 200 korun za gram.

Obliba nových syntetických drog roste. "Samostatným fenoménem je dostupnost těchto drog v prostředí internetu, která může v budoucnosti ohrozit především mladší generace zvyklé využívat anonymního prostředí internetu či darknetu a schopné za zboží a služby platit alternativními měnami, jako je například bitcoin," uvedla NPC.

Velkým problémem je pro policisty stále také zdlouhavé zařazování nových syntetických drog na seznam zakázaných látek. Droga, která se tento týden objevila v Ostravě, však už na seznamu podle Kudláčkové byla. Kvůli podezření z držení a nakládání s omamnými a psychotropními látkami jsou už obviněni čtyři muži ve věku 17 až 41 let. Dospělým hrozí až pětileté vězení. Policie dosud zajistila desítky kusů balení drogy.