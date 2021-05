Systém péče o handicapované je složitý a nevychází z jejich potřeb, uvádí Aliance

Český systém podpory a péče o lidi s handicapem je složitý a nevychází z požadavků potřebných. Sociální služby pro ně nejsou dostupné. Na tiskové konferenci to v úterý řeklo vedení Aliance pro individualizovanou podporu (AIP). Vychází z analýzy zkušeností lidí s postižením a jejich rodin i domácích a zahraničních průzkumů a studií. Podle zástupců aliance potřebuje systém reformu. AIP sdružuje šest desítek organizací postižených, pacientů či jejich rodin. Ministerstvo práce chce péči upravit v novele o sociálních službách.

"Pokud si člověk zlomí nohu nebo má zánět slepého střeva, v nemocnici mu lékaři poskytnou pomoc na míru. Sociální systém není individualizovaný. Nabízí paušalizovanou a nevhodnou podporu, jako by vám na zánět slepého střeva či zlomenou nohu předepsali analgetika," řekl předseda správní rady AIP Petr Třešňák.

Podle AIP žije v Česku přes 1,4 milionu lidí se zdravotním handicapem či chronickou nemocí. Česká společnost stárne a potřeba péče roste. Sedm z deseti lidí by chtělo dostávat pomoc doma, pokud by se o sebe nedokázali postarat. Většinu péče zajišťuje rodina či blízcí. Řada pečujících musela přestat pracovat. Příspěvky na péči od státu na úhradu péče řadě lidí nestačí. Investice směřují hlavně do pobytových zařízení, jen zlomek do domácí pomoci, shrnula AIP. Využila údaje statistického úřadu či z výzkumů.

Podle výkonné ředitelky AIP Agáty Jankovské je systém péče pro uživatele složitý a nepřehledný, podpora bývá nahodilá a ne vždy dostupná a funkční. "Reforma systému sociální podpory a péče je nezbytná. Aby měla smysl, musí vycházet z potřeb těch, jimž je systém určený," uvedla Jankovská. Podle ní by podpora a péče měly lidem pomoci žít nezávislý život, rozvíjet se a být platnou součástí komunity.

Aliance navrhuje, aby systém stál na třech pilířích. První zahrnuje koordinovanou podporu. Fungovat by mohla kontaktní centra, v nichž by se lidé dozvěděli o možné pomoci. Pracovníci by jim pomohli najít nejlepší řešení jejich situace. Druhý stupeň zahrnuje posouzení potřeby podpory. Rozhodující by mělo být, kolik péče a jak náročnou lidé potřebují. Ve třetím pilíři jsou dostupné služby.

Aliance poukazuje na to, že problematika je roztříštěná mezi několik ministerstev. Upravuje ji 66 vyhlášek a zákonů. Legislativa obsahuje čtyři definice osob s postižením. Pro získání podpory je třeba 50 formulářů či potvrzení.

Aliance chce nyní pracovat na podrobnějším návrhu i na analýze financování či zajištění personálu. Prosazovat chce změny legislativy. Jednat chce dál s vedením ministerstva práce i dalších resortů.

Ministerstvo práce připravilo novelu o sociálních službách. Zveřejnilo ji předloni před Vánocemi. Vláda ji dosud neprojednala. Ve Sněmovně jsou nyní dvě poslanecké novely, které přebírají část ustanovení z návrhu ministerstva. Podle vedení AIP předloha znovu vychází z pohledu institucí a poskytovatelů služeb, ne uživatelů.