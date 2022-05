Systém zaměstnávání cizinců by mohl být ještě letos pružnější, řekl Jurečka

Ministři budou jednat o úpravě systému zaměstnávání cizinců v Česku, aby byl ještě letos pružnější a efektivnější. Na sněmu Hospodářské komory (HK) v Olomouci to ve čtvrtek řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Jak by se pravidla přijímání sil ze zahraničí mohla změnit, ale neuvedl. Zaměstnavatelé si dlouho stěžují na nedostatek pracovních sil. HK a zaměstnavatelské svazy žádají možnost rychlejšího náboru i vyšší kvóty. Odbory to odmítají.

ČR má nejnižší nezaměstnanost v EU, v dubnu dosahovala 3,3 procenta. Úřady práce evidovaly zhruba 344 tisíc volných míst. Zaměstnání v dubnu mělo 758 300 cizinců. Zhruba 53 procent z nich pocházelo z EU, Švýcarska či Norska a zbytek ze států mimo osmadvacítku.

O úpravě nastavení podmínek pracovní migrace jednali ministři práce, průmyslu, vnitra a zahraničí už začátkem března. Podle Jurečky jednání ale ovlivnila ruská invaze na Ukrajinu. "Bohužel už byla jiná agenda. Platí, že se k tomu vrátíme a budeme hledat, jak systém zefektivnit a zpružnit ještě v letošním roce. Jsme si vědomi toho, že stále je tady nedostatek lidí na pracovním trhu," uvedl Jurečka.

Experti nedostatek pracovníků označují za jednu z hlavních překážek ekonomického růstu. Hospodářská komora i svazy žádají zkrácení lhůty pro vyřizování žádostí zaměstnavatelů a zahraničních uchazečů o práci na dva měsíce, zvýšení kvót na počet zahraničních sil či možnost přijímat cizince i v malých firmách do šesti zaměstnanců, shrnul šéf HK Vladimír Dlouhý. "Není tajemství, že naše firmy i přes nižší výkon ekonomiky marně shání zaměstnance," řekl prezident komory.

Premiér Petr Fiala (ODS) na sněmu řekl, že se přijímání pracovníků ze zahraničí po vypuknutí ruské invaze na Ukrajinu zrychlilo. "Tady jsme to tak rychle samozřejmě neplánovali. Válka na Ukrajině nás donutila pravidla zjednodušovat," uvedl předseda vlády. Podotkl, že práci si už našlo přes 50 tisíc uprchlíků s vízem k ochraně. S ním mohou lidé pracovat bez překážek, pracovní povolení nepotřebují.

Podle šéfa komory příchod uprchlíků situaci nevyřeší, chybějí hlavně lidé v technických a dělnických profesích. Do ČR se většinou dostávají ženy s dětmi. Komora navrhovala navýšení kvót pro pracovníky z Filipín, Kazachstánu či Srbska.

Po dubnovém zasedání tripartity Jurečka řekl, že vláda neplánuje "masivní otevření pracovního trhu". Uvedl ale, že český systém je náročný i pro profese s vysokou přidanou hodnotou a zahraniční investoři mají "obrovský problém sem lidi legálně dostat". Dodal, že není možné dělat kroky, které by zhoršily pracovní podmínky v některých oborech. Premiér po březnové tripartitě řekl, že ČR je připravena otevřít zahraničním pracovníkům "segmenty pracovního trhu", protože bez toho se česká ekonomika nebude rozvíjet.

Odbory se proti zmírnění pravidel staví. Podle předáků k tomu není důvod. Poukazují na nízké nabízené mzdy. Jsou přesvědčeni o tom, že pokud by zaměstnavatelé výdělky navýšili, čeští uchazeči o místa budou mít zájem.