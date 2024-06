SZÚ: Nákazy černým kašlem asi ubývá, na počtech pacientů se to zatím neprojevuje

Za minulý týden přibylo podle údajů Státního zdravotního ústavu (SZÚ) 1502 nových případů černého kašle. Mluvčí SZÚ Štěpánka Čechová v tiskové zprávě uvedla, že kvůli dlouhé inkubační době zatím počet nově odhalených případů neklesá, přestože se už zřejmě šíření nákazy snižuje. Odborníci odhadují, že týdenní počty nakažených začnou klesat zhruba za měsíc. Od začátku roku lékaři evidují 17.755 nově nakažených.

"Při rozboru hlášených případů (...) podle data prvních příznaků se zdá, že dochází k poklesu cirkulace onemocnění v populaci. Nicméně vzhledem k inkubační době onemocnění, která může být až 21 dní, se tento očekávaný pokles zatím neprojevuje," uvedli zástupci SZÚ v týdenní zprávě. Počet 1502 nových případů je proto druhý nejvyšší za týden od začátku roku.

Nejvíc nakažených je ve věkové skupině 15 až 17 let (4846), SZÚ eviduje také 255 nemocných dětí do jednoho roku. "Počet hlášených dětí s pertusí do jednoho roku života je odrazem cirkulace infekce v populaci dospívajících a dospělých. Protože v proočkované populaci může mít onemocnění pertusí mírný až nerozpoznaný průběh, mohou být dospívající a dospělí s nepoznaným onemocněním zdrojem infekce pro nejmenší děti," řekla Čechová.

Z téměř 18.000 nemocných, kterým lékaři černý kašel diagnostikovali, potřebovalo léčbu v nemocnici jen 2,2 procenta. Mezi nejmenšími dětmi je to téměř polovina, lékaři ale kvůli riziku závažných komplikací s rychlým nástupem raději nejmenší pacienty s černým kašlem hospitalizují. Letos zemřelo šest osob nakažených černým kašlem, za minulý týden do statistik nové úmrtí nepřibylo.

Odborníci očekávají, že v létě se mohou v ČR objevit i případy, kdy si lidé černý kašel přivezou z dovolené. "S nastávající dobou dovolených je také pravděpodobné, že se bude zvyšovat počet importovaných onemocnění, tedy těch, které si lidé přivezou ze zahraničních cest, protože pertuse koluje i v dalších evropských i mimoevropských zemích. Nakazit černým kašlem se tedy lze i v zahraničí," doplnila Čechová.

Počty případů černého kašle v roce 2024 po týdnech:

Týden Počet kumulativní Nárůst týdenní 1. týden 28 - 2. týden 107 79 3. týden 227 120 4. týden 330 103 5. týden 453 123 6. týden 641 188 7. týden 843 202 8. týden 1217 374 9. týden 1666 449 10. týden 2273 608 11. týden 3101 827 12. týden 4253 1151 13. týden 5297 1044 14. týden 6397 1100 15. týden 7888 1494 16. týden 9370 1476 17. týden 10.973 1604 18. týden 12.239 1266 19. týden 13.449 1210 20. týden 14.832 1383 21. týden 16.260 1428 22. týden 17.755 1502

zdroj: SZÚ