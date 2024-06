SZÚ: Počet letos zachycených případů černého kašle překročil 20.000

Počet letos zachycených případů černého kašle podle Státního zdravotního ústavu (SZÚ) překročil 20.000, bylo jich 20.114. Za uplynulý týden přibylo do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN) 1154 nových, což je proti předchozímu týdnu asi o 50 méně. SZÚ o tom dnes informoval v tiskové zprávě.

Podle jeho odborníků se nyní nemoc mezi lidmi šíří výrazně méně než v předešlých týdnech, současné počty souvisejí s delší inkubační dobou, nemocní se mohli nakazit až před třemi týdny. Letošní počet případů je proti loňskému roku více než čtyřicetinásobný, vlivem prázdnin ale může ještě stoupat.

"Počty případů klesají, nicméně neodráží se to v počtech hlášených případů," vysvětlila zástupkyně vedoucího oddělení epidemiologie infekčních nemocí SZÚ Kateřina Fabiánová. Důvodem je podle SZÚ až třítýdenní inkubační doba, než se objeví první příznaky, a zpoždění v nahlašování nemocných od lékařů. "Zřetelný očekávaný pokles počtu hlášených případů se zatím v datech neprojevuje a navíc jsou stále dohlašovány případy z předchozích týdnů," uvedl ve zprávě SZÚ.

Data z předchozích let podle ní ukazují, že o prázdninách by mohly týdenní počty ještě znovu růst. Kvůli táborům, letním festivalům a podobným akcím se potkává velké množství lidí a mísí se různé skupiny.

Nejvyšší nemocnost je od začátku nárůstu počtu případů ve věkové skupině 15 až 19 let, nakazilo se také 295 dětí do jednoho roku, které ještě nemusejí mít dokončené očkování. "Počet hlášených dětí s pertusí do jednoho roku života je odrazem cirkulace infekce v dospělé populaci. Protože v proočkované populaci může mít onemocnění pertusí mírný až subklinický průběh, mohou být dospívající a dospělí zdrojem infekce pro nejmenší děti," doplnil SZÚ. Z nejmenších dětí skončila v nemocnici kvůli vysokému riziku komplikací skoro polovina.

Asi 2,3 procenta lidí, kterým lékař černý kašel diagnostikoval, muselo být hospitalizováno. V letošním roce zemřelo v souvislosti s černým kašlem šest lidí včetně jednoho novorozence, poslední dvě hlášená úmrtí byla na začátku května.

Více nakažených než v první polovině letošního roku bylo na území dnešní České republiky za celý rok v roce 1958, kdy se v tehdejším Československu začalo s očkováním. Podle zjištění ČTK ze zdravotnických ročenek v roce 1959 bylo zachyceno 18.978 případů, o rok dříve 32.763.

Podle dřívějšího odhadu Petra Šeba, vedoucího Laboratoře molekulární biologie bakteriálních patogenů z Mikrobiologického ústavu Akademie věd ČR mohou být reálné počty nakažených letos i více než dvacetkrát vyšší, než jsou lékaři zachycené případy. "Lidé, kteří jen tak pokašlávají, k doktorovi nejdou. Ty záchyty jsou jen u lidí, kteří mají nějaké významnější klinické obtíže," dodala Fabiánová.

Počty případů černého kašle v roce 2024 po týdnech:

Týden Počet kumulativní Nárůst týdenní 1. týden 28 - 2. týden 107 79 3. týden 227 120 4. týden 330 103 5. týden 453 123 6. týden 641 188 7. týden 843 202 8. týden 1217 374 9. týden 1666 449 10. týden 2273 608 11. týden 3101 827 12. týden 4253 1151 13. týden 5297 1044 14. týden 6397 1100 15. týden 7888 1494 16. týden 9370 1476 17. týden 10.973 1604 18. týden 12.239 1266 19. týden 13.449 1210 20. týden 14.832 1383 21. týden 16.260 1428 22. týden 18.960 1205 23. týden 20.114 1154

zdroj: SZÚ

Počty případů černého kašle na území ČR (v českých krajích před rokem 1993):

Rok 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 (zahájení očkování) 1959 Počet případů* 6686 15.335 17.476 32.318 43.209 30.788 49.114 35.447 32.763 18.978 Rok 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 Případů 5568 3214 4772 3399 389 1409 1279 571 314 396 Rok 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 Případů 362 308 70 183 62 17 72 38 10 29 Rok 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 Případů 19 9 13 23 15 36 10 50 52 12 Rok 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Případů 78 38 9 97 117 52 188 222 45 150 Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Počet případů 395 237 442 444 451 412 234 186 767 955 Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Případů 662 324 738 1233 2521 585 627 667 752 1347 Rok 2020 2021 2022 2023 2024 Případů 696 51 96 494 20.114*

zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR a Zdravotnické ročenky České republiky

*do 16. června 2024