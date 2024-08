SZÚ: Případů lymské boreliózy bylo letos do konce července nejvíc za deset let

Nemocí od klíšťat bylo letos do konce července zhruba o polovinu víc než loni za stejné období. Vyplývá to z dat Státního zdravotního ústavu (SZÚ) o hlášených infekcích. SZÚ na sociální síti X uvedl, že letošních 1938 případů boreliózy je nejvíc za posledních deset let. Klíšťové encefalitidy bylo zatím 362 případů. Obě onemocnění mohou mít i trvalé následky včetně brnění či obrny končetin nebo poruchy paměti či spánku, odborníci proti doporučují očkování.

"U lymské boreliózy je to nejvíc za deset let, čísla infikovaných klíšťovou encefalitidou se tomuto nevítanému rekordu těsně blíží," napsali odborníci SZÚ.

Nejvíc nakažených přibývá o letních prázdninách, třetinu případů nemocí od klíšťat podle odborníků lékaři odhalí ještě na podzim. Loni za celý rok bylo 3270 nakažených boreliózou a 509 encefalitidou. Podle průzkumu českých vědců je více klíšťat v městských parcích než v lesích, boreliózu přenáší každé čtvrté.

Jako ochranu před přisátím klíštěte odborníci ze SZÚ doporučují používat repelent. Lidé by si také neměli sedat či lehat na zem. "Pohybujte se hlavně po cestách a nevstupujte volně do trávy, bylinné vegetace a křoví," uvedli. Po návratu z venku je třeba se ihned prohlédnout, délka přisátí klíštěte hraje roli při přenosu infekce. Vhodné je prohlídku zopakovat i ráno.

Při odstraňování se nemá se zakousnutým hmyzem točit, aktuální doporučení je viklat ze strany na stranu po dobu dvou až tří minut, než se samo uvolní. "Při pokusu o otáčení dojde vždy k odtržení přední části klíštěte, která zůstane v kůži napadeného a způsobí dlouho přetrvávající zatvrdlinu, případně lehký zánět," píše SZÚ.

Borelióza způsobená bakteriemi se léčí antibiotiky, u virové klíšťové encefalitidy je možné jen mírnit příznaky. Těmi jsou u obou nemocí nejdříve únava, bolest hlavy a teplota. V druhé fázi boreliózy mohou být postiženy klouby, centrální nervový systém a někdy také srdce. Encefalitida může pokračovat prudkými bolestmi, vysokými horečkami, dezorientací nebo ztuhnutím šíje. Může mít i dlouhodobé následky včetně rizika úmrtí, protože virus napadá mozek a mozkové blány.

Zatímco na vakcíně proti borelióze odborníci včetně českých teprve pracují, proti klíšťové encefalitidě je možné se očkovat. Očkování stojí většinou kolem 1000 korun za jednu dávku, opakuje se po třech až pěti letech. Lidem nad 50 let je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Mladším na něj pojišťovny přispívají, většinou 500 korun

Počty chorob přenášených klíšťaty v předchozích letech:

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024* Klíšťová encefalitida 410 351 565 687 712 774 856 594 710 509 (213*) 362* Lymská borelióza 3743 2913 4694 3939 4724 4102 3710 2831 3517 3270 (1351*) 1938*

zdroj: Státní zdravotní ústav - Informační systém infekčních nemocí (ISIN)

*do konce července