Táborsko hlásí největší skok v počtu pacientů s respiračními infekcemi

Na jihu Čech přibývá pacientů s akutními respiračními onemocněními. Podle aktuálních údajů připadá na 100.000 obyvatel 1185 případů. Je to o 11 procent více než o týden dříve. Novináře o tom informovali hygienici v tiskové zprávě. Počet pacientů nejvíce stoupl na Táborsku. Nejvíce nemocných je opět mezi dětmi.

"Největší nárůst zaznamenali praktičtí lékaři na Táborsku, kde výskyt akutních respiračních infekcí vzrostl téměř o 25 procent a na Jindřichohradecku o 20 procent," uvedla ředitelka jihočeské krajské hygienické stanice Kvetoslava Kotrbová.

Mezi nejmenší do pěti let připadá nyní 2885 případů na 100.000 dětí. Největší nárůst pak hygienici evidovali mezi dospělými v kategorii 25 až 64 let, kde počet případů za týden stoupl o 25 procent. Kvůli vysokému počtu případů s akutními respiračními infekcemi nařídily téměř všechny nemocnice v kraji omezený režim pro návštěvy. Většinou musí lidé za pacienty pouze s respirátory a všichni mají zvážit, zda není možné návštěvu odložit. V Jindřichově Hradci smí návštěvy jen k hospitalizovaným dětem a do porodnice rodiče nebo osoby blízké. Ostatní do nemocnice od 24. října do odvolání na návštěvy nemohou.

V minulém týdnu také v Jihočeském kraji přibylo dalších 35 případů černého kašle. Od začátku roku jich je 3097. Jižní Čechy jsou tak jedním z nejvíce zasažených krajů v republice. "Největší výskyt je dlouhodobě na Českobudějovicku, kde máme 1131 evidovaných případů, na Jindřichohradecku je 513 případů. Zbývající okresy našeho kraje mají výskyt celkem podobný a pohybuje se od 261 případů na Táborsku po 320 na Prachaticku," uvedla Kotrbová.

Aktuální počet pacientů s akutním respiračním onemocněním na jihu Čech:

Věková kategorie Počet pacientů na 100.000 obyvatel Změna v procentech za poslední týden 0 - 5 2885 5,3 6 - 14 1879 4,7 15 - 24 1276 -3,3 25 - 64 815 25,4 65 a více 605 20,5 Celkem 1185 11

Zdroj: Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje