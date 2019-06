Tajný svědek soudu v Plzni řekl, jak viděl auto vláčející člověka

Utajený svědek vystupující pod smyšleným jménem Josef Nový v úterý soudu v Plzni popsal, jak pozdě v noci 23. listopadu 2008 viděl na silnici u přehrady Bílý Halštrov nedaleko Aše na Chebsku osobní auto, které za sebou vláčelo muže. Poznal i řidiče a spolucestujícího. Za vraždu šestadvacetiletého muže se u soudu zpovídá čtyřicetiletý bývalý policista Martin Novotný a pětačtyřicetiletý Aleš Šepták. Svědectví Nového a identifikace obou mužů byly zásadní pro jejich usvědčení. Policisté podezřelé zadrželi loni v červnu. Podle obžaloby mladého muže zbili a následně usmýkali za autem. Hrozí jim až doživotí.

Nový vypovídal v oddělené místnosti. Popsal, že v kritický den jel z Německa do Čech, hustě sněžilo. Když dojel k přehradě Bílý Halštrov, sněžení ustalo. Na úzké silnici se v malé rychlosti potkával s tmavým autem. Za jeho volantem díky halogenovým světlům z nedalekého domu poznal Šeptáka, za ním seděl Novotný. Vedle Šeptáka byl pes, asi rotvajler. "Vím zcela bezpečně, že to byli tito dva lidé, viděl jsem ještě třetí osobu, ale tu jsem už nepoznal," řekl. Ze svého vozu měl obličej třetího člověka zakrytý. Ve zpětném zrcátku pak uviděl, že auto s Šeptákem a Novotným za sebou táhne ve zhruba dvoumetrové vzdálenosti tělo.

Původně se Nový domníval, že je to figurína a vše je jen nějaká legrace. "Ten člověk tam plandal, nedalo mi to a s autem jsem se otočil a jel zpátky," uvedl. Když se vrátil, druhé auto už odjelo, jel tedy také pryč. Později se dozvěděl, že se na místě našel mrtvý člověk a slyšel, že Novotný byl zadržen. Domníval se, že je už případ vyřešen a není třeba se se svým svědectvím hlásit. Odjel do zahraničí, kde pobývá. Nějakou dobu po činu ještě volal na linku 158, kde mu řekli, že se mu někdo ozve, ale nikdo už nezavolal. Zhruba před rokem se svěřil známému a ten ho přiměl k tomu, aby vše ohlásil na policii. "Je pravda, že jsem chtěl to říci už dříve, ale strašně jsem se bál, protože pan Novotný měl takovou reputaci, že jsem se strašně bál. Nemohl jsem s tím ale žít, to neexistuje. Věřím v pánaboha, pravda musí ven," prohlásil. Řekl, že lituje, že své svědectví nepodal dříve.

Vzhledem k tomu, že utajený svědek se odvolával na svou víru, která ho nakonec přiměla k výpovědi, obhájci se snažili hloubku jeho víry odhalit. Chtěli, aby řekl jedno z desatera přikázání, aby odříkal otčenáš nebo se ho ptali na některé světce. Žádnou z těchto otázek Nový neodpověděl bezchybně. Na otázky soudce a obhájců také připustil, že jsou proti němu vedena trestní stíhání.

Novotného a Šeptáka obžaloba viní z toho, že mladého muže u přehrady zbili a když se nemohl kvůli zlomené stehenní kosti a opilosti bránit ani utéci, přivázali ho za opasek na lano, více než dva kilometry ho smýkali za osobním autem a nakonec ho nechali ležet u silnice. Muž na místě zemřel. Utrpěl zlomeniny kostí a čelistí, včetně obroušení lebky, rozsáhlé odřeniny, tržné rány a zhmožděniny po celém těle a mnohá vnitřní zranění.