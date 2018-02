Protest taxikářů skončil. V pátek se má opakovat

Provoz v centru Prahy byl kolem 16.30 po protestu řidičů taxi už bez omezení, uvedl na webu pražský magistrát. Stovky taxikářů demonstrovaly zhruba dvě hodiny proti alternativním přepravním službám typu Uber pomalou jízdou zejména po Severojižní magistrále. Větší komplikace v dopravě ale hlášeny nebyly.



Obdobný protest chtějí pořadatelé uspořádat i v pátek. Doufají v ještě vyšší účast řidičů taxi. Na Strahově, kde začala a skončila i dnešní akce, se chtějí sjet ve 12.00, jak řekli novinářům. O hodinu a půl později by vyrazili do centra, přičemž trasa se proti dnešku asi změní. Taxikáři ale předtím zřejmě zopakují výzvu, aby za nimi přijeli jednat členové vlády. Ve čtvrtek s ní neuspěli a vyjeli do centra, v pátek pravděpodobně doručí petici na úřad vlády.

Řidiči taxi o alternativních přepravních službách tvrdí, že jde o nekalou konkurenci. Viní stát z toho, že vůči ní nic nepodniká.

Pražská primátora Adriana Krnáčová (ANO) protest kritizovala. "Je to nerozum a neprospěje to nikomu kromě té skupiny, proti které je ten protest namířen," řekla novinářům.

Policie zajistila muže s dýmovnicí

Policie na webu uvedla, že jeden z účastníků protestu házel v centru dýmovnice. "Policisté muže zajistili a skončil na místním oddělení pro podezření z protiprávního jednání," napsala. Místopředsedkyně Asociace koncesionářů v taxislužbě Karolína Venclová incident odsoudila, podotkla ale také, že lze očekávat, že ve vypjaté situaci někomu mohou "ujet nervy".

Dopoledne se podle informací pořadatelů sjelo na Strahov až 2000 vozidel. Magistrát odhadl jejich počet zhruba na 1400. Odpoledne, po protestní jízdě, se vrátilo na parkoviště u stadionu podle magistrátu kolem 150 automobilů.