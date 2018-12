Telefony Huawei nejsou pro uživatele nijak zvlášť nebezpečné

Používání mobilních telefonů Huawei nebo ZTE nepředstavuje pro jejich uživatele větší bezpečnostní riziko než u jiných značek. Lidé nemají v souvislosti s varováním Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) důvod se jich zbavovat. Telefonů Huawei a jeho druhé značky Honor může být v Česku několik milionů a jen letos se jich na trhu prodá přes půl milionu. Shodli se na tom experti i operátoři.

NÚKIB tento týden varoval, že hardware i software značek Huawei a ZTE představuje bezpečnostní hrozbu. Huawei to odmítla a vyzvala k předložení důkazů. NÚKIB vydal varování před používáním produktů Huawei a ZTE v pondělí a na první polovinu ledna chystá metodický pokyn pro úřady, jak postupovat.

T-Mobile podle vyjádření pro ČTK nemá důvod se domnívat, že by mobilní telefony Huawei představovaly bezpečnostní riziko. "Strategii vůči čínským dodavatelům řeší naše mateřská společnost, zatím jsme žádná konkrétní opatření neprovedli," řekla mluvčí T-Mobilu Martina Kemrová.

"Bezpečnostní riziko je stejné jako u telefonů jiných značek. U mobilů obou značek u státních orgánů záleží, kde je pořídily. Pokud přes prodejce, je riziko menší, pokud přímo od výrobce, tak tam samozřejmě nějaké riziko být může. Jenže ve stejném smyslu nějaký škodlivý software může teoreticky dát do telefonu i prodejce, pokud ví, kdo bude telefon používat a může to být telefon jakékoliv značky," uvedl šéfredaktor serveru Mobil.cz Jan Matura. Rizikovější podle něj může být síťová infrastruktura od Huawei.

Záleží, od koho jste mobil koupili

Největší tuzemský vlastník telekomunikačních sítí CETIN používá výrobky Huawei v nižších úrovních sítě buď v přístupové síti nebo transportní vrstvě. Jde například o mobilní základnové stanice, které zprostředkovávají mobilní signál. Systémy, které jsou ve vyšších vrstvách sítě - například IP routery nebo signalizační body - Huawei nedodává. "Centrální systémy, které řídí provoz v síti, jsou od jiných dodavatelů. Mobilní síť LTE funguje téměř celá na technice firmy Nokia, stejně jako 80 procent DSLAMů (ústředen) v pevné síti xDSL," řekla ČTK mluvčí CETIN Tereza Gáliková.

Veškeré technologie, které používá operátor O2, procházejí podle mluvčí Lucie Jungmannové před nasazením do reálného provozu dlouhodobým testováním z pohledu funkčnosti, výkonnosti i bezpečnosti. "Zároveň nejsme závislí na technologiích jednoho výrobce, ale s ohledem na diverzifikaci rizika spolupracujeme s více dodavateli. Vedle společnosti Huawei jsou to další renomované firmy, jako je třeba Nokia, CISCO, vmware a další. Doposud jsme nezaznamenali ani my, ani naši partneři nebo zákazníci žádná bezpečnostní pochybení. Celou situaci samozřejmě sledujeme, probíhají interní analýzy. Cokoli dalšího je nyní předčasné komentovat," potvrdila mluvčí.