Téměř dvě třetiny Čechů si myslí, že vláda nedostatečně bojuje s dezinformacemi

Vláda nedostatečně bojuje proti konspiracím a dezinformacím, domnívá se 63 procent Čechů. Naopak 18 procent veřejnosti považuje boj s dezinformacemi za dostatečný. Zbývajících 19 procent dotázaných to podle svých slov nedokáže posoudit. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas (ČRo). Konal se na konci června a zúčastnilo se ho 1000 lidí starších 18 let.

Za nedostatečný považují boj kabinetu s dezinformacemi především mladí lidé. "Ve vyšší míře tento prostor zaujímají lidé ve věku do 29 let - v 75 procentech případů. Lidé se středoškolským vzděláním s maturitou v 70 procentech případů," řekl ČRo ředitel Medianu Přemysl Čech. Opačný názor zastávají častěji lidé se základním vzděláním nebo voliči opozičního hnutí SPD.

Podle rozhlasu dezinformacím a konspiračním teoriím snadněji podléhají lidé, kteří přestanou věřit institucím, úřadům, státu nebo obecně systému, Příčinou bývá i nedostatečná mediální gramotnost. Zcela nekriticky dezinformace přejímá asi šest procent veřejnosti. Český rozhlas provozuje projekt Ověřovna, který dezinformace ve veřejném prostoru vyvrací.

Konspirační weby by podle nové metodiky ministerstva pro místní rozvoj neměly dosáhnout na veřejné peníze. Metodika pro zadávání on-line reklamy má pomoct k tomu, aby se reklamy veřejných institucí nezobrazovaly na dezinformačních a konspiračních webech.

V roce 2022 podle Bezpečnostního centra Evropské hodnoty čítala česká dezinformační scéna 39 aktivních a relevantních dezinformačních webů, tedy o sedm méně než v roce 2021. Sledované weby dohromady vydaly za rok 126.826 článků, oproti roku 2021 je to pokles o zhruba 70.000. Pokles podle autorů způsobil ústup koronavirové pandemie a dočasná blokace dezinformačních webů po začátku invaze Ruska na Ukrajinu.