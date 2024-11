Teplice chtějí regulovat počet holubů ve městě, připravují řízený holubník

Radnice v Teplicích chce regulovat počet holubů v lázeňském městě. Připravuje proto stavbu městského řízeného holubníku, kde se vejce mění za umělá. Do péče o ptáky by se mohli zapojit studenti či senioři. ČTK to řekla mluvčí magistrátu Adina Sedláková.

Aktuálně je podle mluvčí vypracovaná koncepce a bude následovat zadání projektu. Holubník má stát u průchodu do Jateční ulice a hotový bude na podzim příštího roku. Městský holubník mají od května v Brně.

V přirozeném prostředí holubníku si ptáci podle odborníků velmi rychle zvyknou. "Zkušenosti ukazují, že holubi tráví v holubníku většinu času a neznečišťují pak město hnízdy a trusem. Holubník se pravidelně uklízí a holubům se mění vejce za umělá, čímž se kontroluje jejich reprodukce. A navíc jsou zde pod veterinárním dohledem. Cenová kalkulace ročních provozních nákladů je srovnatelná s regulačními odchyty," uvedla Sedláková.

Péče o holubník je zároveň vhodnou pracovní příležitostí pro různé skupiny jako například studenty, starší občany nebo handicapované. "Městský holubník znamená odpovědný postoj obce a veřejnosti ke svému okolí a sdílenému prostoru, což město považuje za přístup, jenž je třeba v současné společnosti rozvíjet," uvedla mluvčí.

Počet holubů se v minulosti někde reguloval odchytem s následným zplynováním nebo se stříleli. Kromě etické stránky má hubení holubů podle odborníků největší nedostatek v tom, že jejich počty ve skutečnosti nesnižuje. Populace holubů je po usmrcení dominantních jedinců žijících ve městě rychle doplňována mladými ptáky z okrajů města. Ti jsou ovšem vitálnější a mají více mláďat, takže se počty holubů záhy vrátí na původní počet.