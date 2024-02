Teplotní rekordy dnes padly na 28 místech, v Karviné bylo 18,7 stupně Celsia

Teplotní rekordy dnes padly na 28 ze 166 stanic, které fungují alespoň 30 let. Nejvíce jich zaznamenali na východě a severovýchodě Česka. Nejtepleji bylo v Karviné, kde naměřili 18,7 stupně Celsia. Na facebookuto uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Teplé počasí by mělo vydržet i ve zbytku týdne.

Na východě a severovýchodě ČR byly vysoké teploty už po ránu. "Přes den se přidala přechodně i polojasná obloha a odpolední teploty vystoupily většinou na 13 až 18 stupňů Celsia," sdělili meteorologové.

Rekord padl vedle Karviné například také na stanici Ropice na Frýdecko-Místecku, kde bylo 17,8 stupně. Pouze o desetinu nižší teplotu naměřili v Ostravě - Zábřehu, tamní stanice ale funguje jen dva roky, do celkové statistiky rekordu se proto nepočítá. Lučina na Frýdecko-Místecku pak hlásila 17,6 stupně, stejně jako Mošnov. Více než 17 stupňů Celsia zaznamenali také v Ostravě - Porubě a v Přerově.

První dvě dekády letošního února byly v Česku nejteplejší za víc než 100 let. Průměrná teplota na vybraných stanicích 6,7 stupně Celsia překonala dosavadní maxima o víc než dva stupně.