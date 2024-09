Teplotní rekordy dnes padly téměř na všech stanicích v ČR měřících přes 30 let

Teplotní rekordy dnes padly téměř na všech meteorologických stanicích v Česku měřících přes 30 let. Nejtepleji - 35,4 stupně Celsia - bylo v Doksanech na Litoměřicku. Na své facebookové stránce to uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Rekordní teplotu pro 4. září zaznamenalo 93 procent ze 170 stanic, kde se měří aspoň 30 let. Podle meteorologů navíc téměř čtvrtina z těchto stanic zaznamenala rekordní teplotu za celé září.

V Doksanech dnešní teplota překonala více než půl století starý rekord pro 4. září z roku 1973, který činil 29,5 stupně. Přesáhla také dřívější rekord tamní stanice pro celé září, který byl 34,9 stupně a pocházel z 1. září roku 2015. Druhá nejvyšší teplota dneška činila rovných 35 stupňů a byla zaznamenána shodně v Tuhani na Mělnicku a Strážnici na Hodonínsku. I v Tuhani padl zároveň rekord pro celé září, který byl stejně jako v Doksanech z 1. září 2015 a činil 34 stupňů.

V tabulce 14 dnešních nejvyšších teplot, kterou ČHMÚ zveřejnil, bylo pět míst ze Středočeského kraje a Prahy a po třech místech z Jihomoravského a Ústeckého kraje. "Oproti úterý je středa v Čechách asi o stupeň teplejší, na Moravě a ve Slezsku jsou teploty srovnatelné se včerejším dnem (úterkem)," uvedli meteorologové.

Už v úterý nejvyšší teplota v Česku překonala 35 stupňů. Nad tropickou třicítkou se nejvyšší teploty drží vytrvale již týden. Minulý týden byly dokonce zaznamenány i teploty přesahující 36 stupňů Celsia. Podle týdenní předpovědi ČHMÚ budou teploty dosahovat 30 a více stupňů až do neděle. Až v pondělí se ochladí, na západě země možná i na 23 stupňů. Od úterý do čtvrtka pak očekávají meteorologové v příštím týdnu teploty nejvýše 19 až 24 stupňů.