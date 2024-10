Teploty v Česku se dostanou až k 20 stupňům, na víkend se opět ochladí

Po oteplení v první polovině týdne se od pátku do Česka vrátí chladnější počasí. Do čtvrtka se teploty přes den budou pohybovat až kolem 20 stupňů Celsia, ranní mlhy se někde udrží po většinu dne. Od pátku teplotní maxima klesnou zpět k 15 stupňům. Pršet bude výjimečně, o víkendu ale může na hřebenech nejvyšších hor i sněžit. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) na jeho webu a sociální síti X.

"Poměrně teplo, dynamické a některé dny i větrné počasí a na víkend ochlazení," popsal ČHMÚ počasí v týdnu na síti X. Teploty budou podle něj v nížinách atakovat hranici 20 stupňů Celsia zejména ve středu a ve čtvrtek. V ten den může teploměr podle předpovědi ukázat až 21 stupňů.

V pátek se ochladí a toto ochlazení bude víceméně pokračovat i o víkendu, uvedli meteorologové. "Denní maxima se opět vrátí na hodnoty kolem 15 stupňů Celsia. Na hřebenech nejvyšších hor nemůžeme během víkendu vyloučit ani sněhové vločky," dodali.

Přízemní mrazíky se mohly objevit v noci na dnešek, v dalších dnech je ČHMÚ nepředpovídá. Teploty v noci se naopak mohou udržet i nad deseti stupni Celsia. Obloha bude v týdnu převážně oblačná nebo polojasná, zataženo meteorologové čekají jen ve středu.

"V příštích dnech musíme počítat místy s mlhavými rány. Podzim se hlásí o slovo a mlhy nebo nízká oblačnost mohou hlavně na Moravě přetrvávat po většinu dne," uvedl ČHMÚ v dalším textu na síti X. Situace se změní na konci týdne, kdy už se mlhy budou tvořit jen výjimečně.