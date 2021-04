Terénní péče může dál fungovat omezeně, platí i omezení návštěv v domovech

Terénní sociální služby mohou zatím dál fungovat omezeně. Poskytovatelé musejí ale zajistit nezbytnou péči. Klienti a jejich blízcí musejí pečovatelům také předem hlásit, že jsou v karanténě, izolaci či mají příznaky. Oni i personál musejí pak nosit respirátor. Nařízení ministerstva zdravotnictví, které schválila vláda, platí od úterka. Opatření kabinet nařídil už loni v říjnu po vyhlášení nouzového stavu. Nyní ho přijal podle zákona o ochraně zdraví. Dál platí i omezení návštěv v domovech pro seniory a postižené.

Poskytovatelé mohou dál omezovat služby, které poskytují klientům u nich doma. Týká se to třeba aktvizačních činností. Pečovatelé také mohou docházet méně často. Musejí ale zajistit nezbytnou péči, která je nutná k ochraně zdraví a života. Mohou ale poskytovat pomoc, kterou jinak nedělají. Týká se to třeba zjištění stravy, hygieny či zdravotní péče. Podle ministertva se tak sníží tlak na to, aby se lidé přemísťovali do nemocnic.

Potřební, jejich blízcí i pečující v domácnosti musejí mít také respirátor FFP2 či podobně účinnou ochranu úst a nosu. Klienti, jejich rodina či zájemci o službu musejí poskytovateli neprodleně nahlásit, že jsou v karanténě, izolaci, mají příznaky či měli pozitivní test. Resort poukázal na to, že pečovatelé týdně navštíví i desítky potřebných, nákaza by se tak mohla šířit.

Podle nařízení mohou noclehárny teď dál fungovat jako azylové domy, pokud mají dost personálu a vybavení. Mohou zajistit ubytování na přechodnou dobu, stravu i pomoc s vyřizováním osobních záležitostí lidí bez domova.

Ministerstvo v nařízení píše, že krátkodobá přísnější opatření šetří práva a svobody lidí lépe než dlouhá mírnější omezení. Nařízení o omezeném poskytování péče u klientů doma platí půl roku.

Další dvě nařízení se týkají vycházek a návštěv v domovech pro seniory, postižené, se zvláštním režimem či ve stacionářích. Resort se odvolává na pandemický zákon. Před začátkem návštěvy musejí hosté podstoupit antigenní test. Nemusejí na něj jít naočkovaní, kteří mají po druhé dávce aspoň dva týdny. Antigenní testování není nutné ani u těch, kteří měli v posledních třech měsících covid nebo byli před méně než 48 hodinami na PCR testu s negativním výsledkem. Po celou dobu musí mít návštěvníci respirátor FFP2 či podobnou ochranu nosu a úst.

Obyvatelé domovů, kteří se vrátí z vycházky, musejí do odděleného prostoru. Do 72 hodin pak půjdou na atigenní test. Ten se zopakuje za další tři až čtyři dny. Pokud budou oba testy negativní, karanténa skončí. Netýká se to lidí, kteří mají víc než dva týdny po skončení očkování.

Opatření ministerstvo zdůvodnilo vysokými počty nových případů a snahou brzdit šíření nákazy. Poukazuje na to, že v ČR každý den test potrvdí nákazu u tisíců lidí. Zhruba 15 či 16 procent z nich jsou osoby nad 65 let, tedy nyní více než 600 denně. Zhruba u 30 až 35 procent těchto pacientů hrozí, že skončí v nemocnici. Běžná péče je v nemocnicích kvůli covidu zatím stále omezená.