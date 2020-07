Termín pro přihlášení k podzimním maturitám se prodloužil

Kvůli letošním mimořádným opatřením proti koronaviru a posunu maturitních zkoušek na jaře zhruba o měsíc se letos prodloužila možnost podat přihlášky k opravným či náhradním termínům maturit na podzim. Běžně se k nim musí zájemci nahlásit do 25. června, letos to mohou udělat do 25. července. Podobně jako na jaře nebudou ani na podzim letošní maturanti psát sloh z jazyků. Ti, kteří zkoušku skládali už v dřívějších letech a ze slohu propadli, se mu ale nevyhnou. Vyplývá to z informací na webu ministerstva školství.

Školy byly letos kvůli šíření koronaviru od 11. března několik týdnů zavřené. Postupně se otvíraly, ale jen v omezené míře, a ministerstvo proto muselo posunout i termíny maturitních zkoušek. Začaly se konat od 1. června. Maturanti skládali didaktický test a ústní zkoušku státní maturity a dále takzvanou profilovou maturitu jednotlivých škol. Nejzazší termín pro její ukončení je 17. červenec.

Pokud maturanti neuspějí, mohou se přihlásit k opravnému termínu na podzim. S ohledem na posun jarních zkoušek z dubna a května na červen ministerstvo vyhláškou rozhodlo, aby letos zájemci mohli podat přihlášku do 25. července. To je o měsíc déle než v jiných letech. Podobně se do 25. července prodloužil také termín pro odevzdání seznamu četby a žádosti o nahrazení zkoušky z cizího jazyka u školní maturity jazykovým certifikátem. Podzimní maturity bývají v první polovině září. Podle rozhodnutí ministerstva z ledna by se testy a slohy měly konat od 1. do 4. září.

Zkouška bude bez slohu z jazyků

V případě opravných či náhradních zkoušek navazujících na letošní jarní termín budou maturanti dělat zkoušky podle stejných principů jako na jaře, tedy bez slohů z jazyků. Ostatní zájemci o podzimní termín maturit by podle ministerstva měly maturovat ve standardním režimu jako v jiných letech, tedy včetně slohů z jazyků. Pro všechny by měly platit didaktické testy a ústní zkoušky.

Státní maturita se skládá povinně z češtiny a druhý předmět si maturanti volí mezi cizím jazykem a matematikou. Opravuje se vždy jen ta část zkoušky, u které maturant neuspěl. Na opravu jsou dva pokusy.

Na podzim se budou konat také opravné a náhradní termíny závěrečných zkoušek učňů. Konkrétní termíny zkoušek vyhlašují ředitelé škol nebo zkušební komise. Zájemci musí oznámit svůj zájem o zkoušku řediteli školy nejpozději jeden měsíc před vyhlášeným termínem. V případě lidí, kteří byli přihlášeni k jarnímu termínu, mohou ředitelé stanovit náhradní způsob konání a hodnocení praktické zkoušky. S tím, jak bude vypadat, musí žáka seznámit s dostatečným předstihem. Žáci, kteří se letos k jarnímu termínu nepřihlásili, budou závěrečné zkoušky na podzim skládat podle běžných pravidel.

K získání výučního listu je potřeba zvládnout písemnou, ústní a praktickou část. Učni, kteří neuspějí, mají nárok na dva opravné termíny. Zkoušku je možné složit do pěti let od ukončení školy.