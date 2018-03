Test vajec: rozdíl je hlavně v čerstvosti a obsahu omega-3

Spotřebitelský časopis dTest zkontroloval hned několik běžně dostupných balení vajec, jejichž prodej se bude s blížícími se Velikonocemi jenom zvyšovat. Odborníci hodnotili kromě čerstvosti a zápachu také přítomnost cholesterolu nebo salmonely.

"Do testu jsme vybírali vejce, která jsou na českém trhu nejdostupnější, tedy od slepic z klecového a halového chovu. Pro srovnání jsme přikoupili i dvoje vajíčka z biochovu a jedna s názvem Omega-3. Posuzovali jsme spotřebitelskou kvalitu vajec. Zhodnocení etického hlediska jsme ponechali na spotřebitelích. Ti mohou způsob chovu slepic snadno vyčíst z razítka na skořápce," vysvětluje Hana Hoffmannová, šéfredaktorka časopisu. Odborníci posuzovali běžná balení 16 čerstvých vajec, která si může kdokoliv koupit. Hodnotili jak přítomnost salmonely, omega-3 mastných kyselin a cholesterolu, tak i pachy, znečištění a vnitřní vady.

Podle Hany Hoffmannové test neodhalil žádný vážnější problém, například kontaminaci bakterií salmonely. "Mezi testovanými vejci jsou rozdíly hlavně v čerstvosti a v obsahu omega-3 mastných kyselin," vysvětluje Hoffmannová. Rozbor ukázal, že se například v jedné krabičce prodávají vejce různé čerstvosti. "Polovina balení vajec v našem testu neměla s čerstvostí problém, dostatečnou známku známku si odnesla pouze Tesco Organic Čerstvá bio vejce A, Tesco Čerstvá vejce a Farma Kunín Čerstvá vejce z Kunína," říká Hoffmannová.

Zmíněný obsah omega-3 mastných kyselin určuje složení potravy, kterou slepice přijímají. To samé platí i v případě barvy žloutku. Pokud má kur dostatek rybího oleje, lněných semen a šrotu, bude mít žloutek více omega-3. Spotřebitelský časopis dTest radí kupovat vejce třídy A nebo ta s označením "extra čerstvá", pokud se chce zákazník vyvarovat zkaženého produktu. Zároveň by se měla vejce uchovávat v suchu při teplotě od 5 do 18 stupňů.